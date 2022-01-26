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Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації. Міністром внутрішніх справ Росії з травня 2012-го року є Володимир Колокольцев.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МВС Росії".
У міністерство внутрішніх справ Росії стверджують, що понад 60 тисяч українців, що мешкають на території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" подали заяви на отримання російського громадянства. 25 тисяч його вже отримали.