Понад 60 тисяч жителів Донбасу попросили російське громадянство - МВС Росії

У міністерство внутрішніх справ Росії стверджують, що понад 60 тисяч українців, що мешкають на території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" подали заяви на отримання російського громадянства. 25 тисяч його вже отримали.