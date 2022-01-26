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МВС Росії

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації. Міністром внутрішніх справ Росії з травня 2012-го року є Володимир Колокольцев.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МВС Росії".

Брата Олексія Навального оголосили в розшук у Росії

Брата Олексія Навального оголосили в розшук у Росії 26.01.2022

У базі МВС Росії з'явилася інформація про розшук Олега Навального, брата російського опозиціонера Олексія Навального. Олегові Навальному також намагаються замінити на реальний умовний термін у "санітарній справі".
Росія оголосила в розшук соратницю Навального Соболь

Росія оголосила в розшук соратницю Навального Соболь 21.10.2021

Колишню юристку "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального Любов Соболь внесли до бази МВС Росії. У країні проти неї порушили кілька кримінальних справ.
Протести в Петербурзі: кийки і газ у відповідь на сніжки маніфестантів

Протести в Петербурзі: кийки і газ у відповідь на сніжки маніфестантів 31.01.2021

Тисячі демонстрантів вийшли на несанкціоновану владою акцію на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Санкт-Петербурзі. Силовики спробували жорстко придушити протести.
Понад п'ять тисяч затриманих: у ЄС засудили жорсткі дії силовиків РФ

Понад п'ять тисяч затриманих: у ЄС засудили жорсткі дії силовиків РФ 31.01.2021

У Брюсселі критикують російську владу за масштабні затримання та "неспівмірне застосування сили" правоохоронцями щодо мітингарів.
Жорсткі затримання в Росії: США засудили дії російських силовиків

Жорсткі затримання в Росії: США засудили дії російських силовиків 31.01.2021

Жорсткі дії російських силовиків проти учасників акцій на підтримку Олексія Навального викликали різку критику Держдепартаменту США. У Москві звинуватили Вашингтон у "грубому втручанні" у внутрішні справи РФ.
У Росії кажуть про дослідчу перевірку через госпіталізацію Навального

У Росії кажуть про дослідчу перевірку через госпіталізацію Навального 27.08.2020

У МВС Росії повідомили, що транспортна поліція з 20 серпня проводить дослідчу перевірку через госпіталізацію Олексія Навального. Тим часом Гайко Маас закликав Москву до участі в з'ясуванні обставин отруєння.
Понад 120 тисяч жителів ОРДЛО отримали громадянство Росії

Понад 120 тисяч жителів ОРДЛО отримали громадянство Росії 09.12.2019

За більш ніж пів року надійшло понад 160 тисяч заяв від жителів ОРДЛО на отримання російського громадянства, кажуть у МВС Росії.
У російському Благовєщенську студент розстріляв одногрупників коледжу

У російському Благовєщенську студент розстріляв одногрупників коледжу 14.11.2019

У результаті стрілянини в коледжі російського міста Благовєщенська загинули двоє людей. Ще троє поранені.
Понад 60 тисяч жителів Донбасу попросили російське громадянство - МВС Росії

Понад 60 тисяч жителів Донбасу попросили російське громадянство - МВС Росії 15.08.2019

У міністерство внутрішніх справ Росії стверджують, що понад 60 тисяч українців, що мешкають на території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" подали заяви на отримання російського громадянства. 25 тисяч його вже отримали.
Київ перевіряє інформацію про затримання в РФ Рудьковського

Київ перевіряє інформацію про затримання в РФ Рудьковського 01.10.2018

Міністерство закордонних справ України та Генпрокуратура перевіряють повідомлення про затримання в Москві екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського. Раніше про це повідомляли російські ЗМІ.

На території Росії перебувають 2 мільйони громадян України - МВС РФ

На території Росії перебувають 2 мільйони громадян України - МВС РФ 11.09.2018

З 2014 року понад 312 тисяч громадян України набули громадянства РФ, повідомили в управлінні з питань міграції МВС Росії.
У Москві знову затримують прихильників Навального

У Москві знову затримують прихильників Навального 08.10.2017

МВС Росії повідомило, що всі громадяни, затримані напередодні на акціях на підтримку Олексія Навального, вийшли на волю. Громадські активісти звітують, що затримання продовжуються.

МВС Росії нарахувало близько двох тисяч росіян у лавах Ісламської держави

МВС Росії нарахувало близько двох тисяч росіян у лавах "Ісламської держави" 01.12.2015

Правоохоронні органи Росії заявляють також про зростання кількості злочинів екстремістської спрямованості.