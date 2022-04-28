Матеуш Моравецький - польський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Матеуш Моравецький".

Матеуш Моравецький є полським консервативним політиком, представником політичної партії "Право і справедливість". З грудня 2017 року Матеуш Моравецький є прем'єр-міністром Польщі. На чолі польського уряду він змінив Беату Шидло. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.