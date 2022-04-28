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Матеуш Моравецький

Матеуш Моравецький - польський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Матеуш Моравецький".

Матеуш Моравецький є полським консервативним політиком, представником політичної партії "Право і справедливість". З грудня 2017 року Матеуш Моравецький є прем'єр-міністром Польщі. На чолі польського уряду він змінив Беату Шидло. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України

Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України 28.04.2022

Євросоюз має виділити Польщі кошти на утримання українських біженців, як це було зроблено у 2015 році для Туреччини, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Подоляк закликав до великоднього перемир'я у Маріуполі

Подоляк закликав до великоднього перемир'я у Маріуполі 24.04.2022

60-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 24 квітня.
Моравецький назвав масові вбивства в Бучі геноцидом і вимагає посилення санкцій проти РФ

Моравецький назвав масові вбивства в Бучі "геноцидом" і вимагає посилення санкцій проти РФ 03.04.2022

Численні вбивства росіянами мешканців Бучі та передмістя Києва мають бути названі актом геноциду, а винні - покарані, вважає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він вимагає справді дієвих санкцій проти Москви.
Польща планує відмовитися від російської нафти до кінця року

Польща планує відмовитися від російської нафти до кінця року 30.03.2022

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що до кінця 2022 року Варшава здійснить ряд кроків, припинити імпорт російської нафти. Раніше країна оголосила, що відмовляється від російського вугілля.
Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни

Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни 26.03.2022

Серед пропозицій, які спільно висунули Польща, Словенія та Чехія, відключення всіх російських банків від SWIFT, притулок для військових РФ, які відмовляються виконувати накази Кремля, та відмова у візах ЄС для росіян.
Польща закликає ЄС до повної торговельної блокади Росії

Польща закликає ЄС до повної торговельної блокади Росії 19.03.2022

Через повномасштабну війну Росії проти України необхідно ввести торговельну блокаду Москви, вважає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, блокада має стосуватися морської та сухопутної торгівлі.

Понад пів мільйона біженців з України перебувають у Польщі - Моравецький

Понад пів мільйона біженців з України перебувають у Польщі - Моравецький 02.03.2022

Польська влада інформує про понад 500 тисяч біженців з України. Для них створили гуманітарний коридор та прискорили бюрократичні процедури.

І зброя, і дипломатія. Як Великобританія та Польща підтримують Україну

І зброя, і дипломатія. Як Великобританія та Польща підтримують Україну 02.02.2022

Під час візиту до Києва британського прем'єра Джонсона та глави уряду Польщі Моравецького йшлося про підтримку України. Цього ж дня стало відомо і про плани створення "малого альянсу" Києва, Лондона та Варшави.
Польща надасть Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони

Польща надасть Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони 01.02.2022

Про військову допомогу Україні заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні візиту до Києва. За його словами, словесної солідарності сьогодні недостатньо.
Джонсон цього тижня відвідає Україну - Кулеба

Джонсон цього тижня відвідає Україну - Кулеба 31.01.2022

Разом із Борисом Джонсоном в Україні одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та глава польського уряду Матеуш Моравецький.
Загроза нападу РФ: Польща очікує до мільйона українських біженців

Загроза нападу РФ: Польща очікує до мільйона українських біженців 29.01.2022

У Польщі готуються до найгіршого сценарію у напруженні між Росією та Україною. На тлі конфлікту до Києва прибуде польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Загроза вторгнення РФ в Україну: Польща і Латвія розчаровані реакцією ФРН

Загроза вторгнення РФ в Україну: Польща і Латвія розчаровані реакцією ФРН 25.01.2022

Прем'єр Польщі Моравецький вважає, що рішення ФРН заблокувати Естонії надання Україні військової підтримки розчаровує. Міністр оборони Латвії вважає, що у ФРН більше не розуміють, що таке політика стримування.
ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення

ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення 22.12.2021

Єврокомісія розпочала дисциплінарну процедуру проти Польщі через визнання Конституційним судом країни верховенства національного законодавства над законами ЄС. Варшаві загрожують великі штрафи.
Моравецький і Шольц обговорили Україну і Північний потік-2

Моравецький і Шольц обговорили Україну і "Північний потік-2" 13.12.2021

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Варшави обговорив з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким питання безпеки України, "Північний потік-2", санкції щодо режиму Лукашенка і майбутнє Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Польщі розкритикував Меркель за переговори з Лукашенком

Прем'єр-міністр Польщі розкритикував Меркель за переговори з Лукашенком 27.11.2021

Моравецький вважає, що, Меркель, подзвонивши Лукашенку, сприяла легітимізації його режиму. Він також звинуватив Лукашенка у використанні перемовин з Меркель у власних інтересах.

Меркель: ЄС має бути єдиним у випадку нових санкцій щодо Росії через Україну

Меркель: ЄС має бути єдиним у випадку нових санкцій щодо Росії через Україну 25.11.2021

Після зустрічі з Матеушем Моравецьким Анґела Меркель висловила "повну солідарність" Німеччини з Польщею з огляду на "гібридну атаку" з боку Білорусі, а також застерегла Росію від подальшої агресії проти України.

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