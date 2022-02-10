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Маршрутки

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "маршрутки".

Маршрутка - вид комерційного громадського транспорту. Повна назва маршрутне таксі. Як правило, йдеться про мікроавтобуси або автобуси. Маршрутки здобули популярність на пост-радянському просторі на тлі розвалу системи громадського транспорту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (відео)

Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (відео) 10.02.2022

Чи не щодня в новинах - аварії за участі автобусів і маршруток, внаслідок яких є загиблі. Чим небезпечний український міжміський транспорт і як запобігти таким аваріям? DW з'ясовувала.

Смертельні маршрутки: що не так з міжміським транспортом в Україні (08.02.2022) 08.02.2022

Чи не щодня в новинах - аварії із загиблимиза участі автобусів і маршруток. Чим небезпечний український міжміський транспорт і як запобігти таким аваріям - DW з'ясовувала.
Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео)

Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео) 19.08.2021

Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!
Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео)

Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео) 07.06.2021

На тлі пандемії альтернативою переповненим маршруткам в Україні стає легкий персональний транспорт. Але мікромобільність несе загрозу безпеці на дорогах, адже наразі бракує законів та інфраструктури.
Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео) 10.02.2021

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Підвищення якості міського транспорту хочуть досягти, зокрема, спонукавши міста купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Репортаж з Вінниці.

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити (10.02.2021) 10.02.2021

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Міста хочуть спонукати купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Чи можливо відмовитися від маршруток, DW з'ясовувала у Вінниці.

Найстильніший двірник Києва: Головне - любити свою роботу (13.11.2020) 13.11.2020

Гардероб із 40 костюмів, вишукані аксесуари та незвичні мітли. Київський двірник Олександр Остапенко щодня чепуриться, щоб піднімати настрій перехожим і робити Київ красивішим.

Про транспорт після карантину, ціни на квитки й заборону маршруток - міністр інфраструктури в інтерв’ю DW (22.05.20 22.05.2020

На яких умовах після карантину працюватиме пасажирський транспорт в Україні? Чи очікувати подорожчання квитків? Що буде з "Укрзалізницею" і морськими портами? І чи зникнуть маршрутки на українських вулицях? Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю DW.
Транспорт після карантину: чи зникнуть маршрутки з українських міст

Транспорт після карантину: чи зникнуть маршрутки з українських міст 21.05.2020

Українські міста готуються до повноцінного запуску громадського транспорту після двомісячного карантину. На тлі епідемії COVID-19 влада знову замислилася над унормуванням роботи приватних перевізників.
Чому громадський транспорт у Німеччині не зупиняли на карантин (відео)

Чому громадський транспорт у Німеччині не зупиняли на карантин (відео) 13.05.2020

У Німеччині навіть у часи найсуворішого карантину громадський транспорт не припиняв роботу. І це не завадило суттєво сповільнити поширення коронавірусу. Як німцям це вдалося?
Транспортна еволюція Житомира: досвід для інших міст (відео)

Транспортна еволюція Житомира: досвід для інших міст (відео) 03.12.2019

Проїзд у громадському транспорті з електронним квитком та оплата банківською карткою, нові зупинки та точний графік руху. Житомир одним із перших в Україні почав реформувати транспортну систему. Репортаж DW.
Зіткнення маршрутки і вантажівки на Одещині: дев'ятеро загиблих

Зіткнення маршрутки і вантажівки на Одещині: дев'ятеро загиблих 21.09.2019

Внаслідок зіткнення переповненої маршрутки та вантажівки в Одеській області загинуло дев'ять людей і ще двоє отримали травми. Поліція встановлює обставини аварії.

Як німці обходяться без маршруток? (відео)

Як німці обходяться без маршруток? (відео) 12.04.2019

Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН.

Як борються за якісний міський транспорт у Львові? (відео)

Як борються за якісний міський транспорт у Львові? (відео) 28.02.2019

Громадська організація "За якісний транспорт" моніторить усі рішення мерії Львова, пов'язані з рухом міського транспорту. Як саме активісти роблять громадський транспорт якіснішим - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Міський транспорт у Львові: як зробити його якіснішим - #LocalHeroes (28.02.2019) 28.02.2019

Громадська організація "За якісний транспорт" моніторить усі рішення мерії Львова, пов'язані з рухом міського транспорту. Як саме активісти роблять громадський транспорт якіснішим - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

Найгучніші ДТП в Україні: від Хаммера до маршруток (27.07.2018) 27.07.2018

Hummer збив дівчинку, смертельні маршрутки, трагедія у Харкові. DW зібрала найбільш резонансні дорожні аварії останніх років, жертвами яких стали десятки українців.
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