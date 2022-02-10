Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "маршрутки".
Маршрутка - вид комерційного громадського транспорту. Повна назва маршрутне таксі. Як правило, йдеться про мікроавтобуси або автобуси. Маршрутки здобули популярність на пост-радянському просторі на тлі розвалу системи громадського транспорту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!
На яких умовах після карантину працюватиме пасажирський транспорт в Україні? Чи очікувати подорожчання квитків? Що буде з "Укрзалізницею" і морськими портами? І чи зникнуть маршрутки на українських вулицях? Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю DW.
Громадська організація "За якісний транспорт" моніторить усі рішення мерії Львова, пов'язані з рухом міського транспорту. Як саме активісти роблять громадський транспорт якіснішим - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.