Про транспорт після карантину, ціни на квитки й заборону маршруток - міністр інфраструктури в інтерв’ю DW (22.05.20

На яких умовах після карантину працюватиме пасажирський транспорт в Україні? Чи очікувати подорожчання квитків? Що буде з "Укрзалізницею" і морськими портами? І чи зникнуть маршрутки на українських вулицях? Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю DW.