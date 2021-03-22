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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марсель".
Марсель - місто на півдні Франції. Кількість населення Марселя становить близько 900 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Скандальні жарти "Кварталу 95" не розлякають іноземних інвесторів, вважає німецький політичний оглядач Марсель Ретіґ. Важливіша, на його думку, фактична роль в управлінні державою олігарха Ігоря Коломойського.
У черговий день розіграшу медалей у Пхьончхані фристайліст Олександр Абраменко приносить Україні перше "золото", Мартен Фуркад випереджає на сантиметри Сімона Шемппа, а Марсель Гіршер домінує в гігантському слаломі.
Слідчі намагаються ідентифікувати чоловіка, який убив ножем двох жінок на вокзалі в Марселі 1 жовтня. Він не перебував у переліку ісламістів, відомих французькій поліції, але незадовго до нападу був затриманий поліцією.