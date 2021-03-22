Коментар: Єдність? Німеччина впорається…

…але поки що виходить не дуже. 28 років, як Німеччина єдина, але Схід і далі економічно пасе задніх. Чимало громадян там відчувають себе другосортними. Але на це є й інші причини, вважає Марсель Фюрстенау.