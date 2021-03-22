Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Марсель

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марсель".

Марсель - місто на півдні Франції. Кількість населення Марселя становить близько 900 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Поліція розігнала тисячі людей, що святкувати карнавал у Марселі

Поліція розігнала тисячі людей, що святкувати карнавал у Марселі 22.03.2021

Неузгоджене з владою святкування карнавалу у Марселі перетворилося на своєрідну акцію протесту проти локдауну у Франції. Поліція розігнала учасників карнавалу.
Коментар: Новий локдаун у Німеччині - рівняння з багатьма невідомими

Коментар: Новий локдаун у Німеччині - рівняння з багатьма невідомими 14.12.2020

Німеччина вже вдруге впродовж року запроваджує жорсткий локдаун. І це добре на тлі різкого зростання кількості заражень та смертності, адже все могло бути значно гірше, застерігає Марсель Фюрстенау.
В Іспанії та Франції відбулися антикарантинні протести

В Іспанії та Франції відбулися антикарантинні протести 28.09.2020

Жителі Мадрида вийшли на протести проти жорстких карантинних заходів у бідних кварталах міста. У Парижі ресторатори демонстрували проти можливого закриття закладів.
Німецький експерт: Володимир Зеленський опинився у ситуації Ющенка

Німецький експерт: Володимир Зеленський опинився у ситуації Ющенка 31.03.2020

Пандемія коронавірусу і часткова втрата контролю над частиною більшості в Раді змушують Володимира Зеленського шукати підтримки олігархів і опозиції, каже в інтерв'ю DW Марсель Рьотіг з Фонду імені Фрідріха Еберта.
Коментар: Смиренні слова Штайнмаєра до дня визволення Аушвіца

Коментар: Смиренні слова Штайнмаєра до дня визволення "Аушвіца" 24.01.2020

Через 75 років після визволення концтабору "Аушвіц" президент Німеччини, виступаючи в "Яд Вашем", вказав на німецьку провину та відповідальність. Він підібрав правильні слова, вважає Марсель Фюрстенау.
Негода на півдні Франції забрала життя п'ятьох людей

Негода на півдні Франції забрала життя п'ятьох людей 02.12.2019

Серед загиблих - троє рятувальників, які втратили життя внаслідок падіння гелікоптера. Двоє інших жертв негоди - фермери.
Тисячі людей протестували в Парижі проти ісламофобії

Тисячі людей протестували в Парижі проти ісламофобії 10.11.2019

Тисячі демонстрантів взяли участь у акції проти ісламофобії, що відбулася у Парижі, ще декілька сотень - у Марселі.
Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися

Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися 23.10.2019

Скандальні жарти "Кварталу 95" не розлякають іноземних інвесторів, вважає німецький політичний оглядач Марсель Ретіґ. Важливіша, на його думку, фактична роль в управлінні державою олігарха Ігоря Коломойського.
Протести жовтих жилетів: мирний марш у Парижі, сутички у Страсбурзі

Протести "жовтих жилетів": мирний марш у Парижі, сутички у Страсбурзі 27.04.2019

Цього разу до "жовтих жилетів" на вулицях приєдналися й представники лівих політичних сил. У Страсбурзі поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.
Німецький оглядач: Союз із Тимошенко може зашкодити Зеленському

Німецький оглядач: Союз із Тимошенко може зашкодити Зеленському 01.04.2019

Для перемоги у другому турі президентських виборів Володимиру Зеленському треба презентувати сильну команду, переконаний представник німецького Фонду Еберта в Україні Марсель Ретіґ.
Коментар: Єдність? Німеччина впорається…

Коментар: Єдність? Німеччина впорається… 03.10.2018

…але поки що виходить не дуже. 28 років, як Німеччина єдина, але Схід і далі економічно пасе задніх. Чимало громадян там відчувають себе другосортними. Але на це є й інші причини, вважає Марсель Фюрстенау.
Меркель і Макрон вбачають у міграції шанс для Європи

Меркель і Макрон вбачають у міграції шанс для Європи 08.09.2018

У питанні міграції канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон воліють мати "можливості, а не побоювання". Обидві країни домагатимуться прогресу в питанні щодо біженців на рівні ЄС.
Меркель та Макрон обговорюють ситуацію в Україні

Меркель та Макрон обговорюють ситуацію в Україні 07.09.2018

Під час зустрічі у Марселі канцлерка ФРН та президент Франції обговорять ситуацію в Сирії, Україні, а також реформу Єврозони. Зустріч вважають підготовкою до неформального саміту Євросоюзу.
Пхьончхан-2018: золото Абраменка, драма в біатлоні та феноменальний Гіршер

Пхьончхан-2018: "золото" Абраменка, драма в біатлоні та феноменальний Гіршер 18.02.2018

У черговий день розіграшу медалей у Пхьончхані фристайліст Олександр Абраменко приносить Україні перше "золото", Мартен Фуркад випереджає на сантиметри Сімона Шемппа, а Марсель Гіршер домінує в гігантському слаломі.
Коментар: Берлінського муру немає - справді?

Коментар: Берлінського муру немає - справді? 05.02.2018

Він простояв 28 років, два місяці та 27 днів: Берлінський мур. Точно такий час стіни уже немає - принаймні бетонної. Однак в інших формах вона, на жаль, продовжує існувати, вважає Марсель Фюрстенау.
Нападник у Марселі використовував сім різних імен і мав туніський паспорт

Нападник у Марселі використовував сім різних імен і мав туніський паспорт 02.10.2017

Слідчі намагаються ідентифікувати чоловіка, який убив ножем двох жінок на вокзалі в Марселі 1 жовтня. Він не перебував у переліку ісламістів, відомих французькій поліції, але незадовго до нападу був затриманий поліцією.
Інші статті