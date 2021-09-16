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Марсель Фюрстенау
Марсель ФюрстенауФото: DW/S. Eichberg

Марсель Фюрстенау

Спеціалізується на політиці та сучасній історії. Улюблені теми: громадянські права, спецслужби, Німецька демократична республіка та епоха нацизму.

Політика - це набагато більше, ніж уряд та опозиція, вважає Марсель Фюрстенау. Саме тому його приваблюють люди, які люблять розповідати історії або хочуть щось приховати.

Марсель Фюрстенау виріс біля Берлінського муру, але завжди почувався вільним, бо жив на Заході. Цей час сформував його і ще в ранньому віці загострив його погляд на велику історію та багато маленьких історій, які криються за нею. Він завжди буде вдячний "східним німцям" за їхню сміливість під час мирної революції 1989-1990 років. Ця історична подія світової ваги донині впливає на нього як у професійному, так і в особистому сенсі. Тож не дивно, що їй, серед іншого, присвячені його репортажі, аналітичні матеріали, інтерв'ю та коментарі.

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