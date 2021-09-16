Марсель Фюрстенау виріс біля Берлінського муру, але завжди почувався вільним, бо жив на Заході. Цей час сформував його і ще в ранньому віці загострив його погляд на велику історію та багато маленьких історій, які криються за нею. Він завжди буде вдячний "східним німцям" за їхню сміливість під час мирної революції 1989-1990 років. Ця історична подія світової ваги донині впливає на нього як у професійному, так і в особистому сенсі. Тож не дивно, що їй, серед іншого, присвячені його репортажі, аналітичні матеріали, інтерв'ю та коментарі.