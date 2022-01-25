У Німеччині запустили державну торгівлю медичною коноплею в аптеках

Німецькі аптеки мають право продавати медичну коноплю з 2017 року. Однак якщо до цього часу рослину імпортували, то тепер держава організувала торгівлю канабісом, який виростили у Німеччині.