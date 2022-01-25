Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Марихуана

Марихуана – наркотичний засіб, який виробляється з конопель.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "марихуана". Марихуана представляє собою суміш подрібнених частин рослини конопель. Латинська назва – каннабіс. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Легалізація марихуани - переваги та ризики

Легалізація марихуани - переваги та ризики 25.01.2022

Відмінний секс та захист від COVID-19 - з одного боку. Проблеми з концентрацією уваги та шкода здоров'ю в довгостроковій перспективі - з іншого. Останні дані науковців про наслідки вживання канабісу - в огляді DW.
Опіум та марихуана: як виживають афганські селяни (25.11.2021)

Опіум та марихуана: як виживають афганські селяни (25.11.2021) 25.11.2021

Після приходу до владиталіби пообіцяли зробити Афганістан вільним від наркотиків. Але в країні далі вирощують опійний мак і марихуану. Для багатьох фермерів це єдина можливість вижити. Афганістан залишається провідним виробником опіуму у світі.
Амстердам без кофішопів. Таке взагалі можливо?

Амстердам без кофішопів. Таке взагалі можливо? 07.11.2021

Влада Амстердама вже кілька років хоче закрити кофішопи для іноземців. Що з цього вийшло, розбиралася DW.
Люксембург планує легалізувати вирощування канабісу для власних потреб

Люксембург планує легалізувати вирощування канабісу для власних потреб 23.10.2021

У Люксембурзі планують легалізувати вирощування канабісу для власних потреб. Це є частиною урядової програми у боротьбі з наркотичною злочинністю. Вживання марихуани у громадських місцях залишатиметься під забороною.
Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів

Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів 14.10.2021

Це "секрет Полішинеля" - з різною регулярністю марихуану вживають мільйони німців. Але цей "народний наркотик" у ФРН досі офіційно заборонений. Що пропонують учасники коаліційних переговорів?

Легальний бізнес з виробництва медичного канабісу (29.09.2021) 29.09.2021

Дедалі більше країн легалізують медичне застосування конопель. Вирощування канабісу стає перспективним і прибутковим бізнесом. Це доводить, зокрема, підприємство у Південно-Африканській Республіці, яке щомісяця виробляє до 100 кілограмів борошна з канабісу для виробництва ліків.
Вода стояла по груди, але ми вижили - висновки після повені століття у ФРН (відео)

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН (відео) 02.08.2021

Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Битва за канабіс: як у Верховній Раді провалили легалізацію лікарських конопель

Битва за канабіс: як у Верховній Раді провалили легалізацію лікарських конопель 14.07.2021

Верховна Рада відмовилася легалізувати в Україні медичний канабіс. Законопроєкт відправили авторам на доопрацювання. Але цьому передувала гаряча емоційна дискусія.
Верховна Рада України відмовилася легалізувати медичний канабіс

Верховна Рада України відмовилася легалізувати медичний канабіс 13.07.2021

За ухвалення за основу законопроєкту про легалізацію медичного канабісу проголосували 184 депутати за мінімально необхідних 226.
У Німеччині запустили державну торгівлю медичною коноплею в аптеках

У Німеччині запустили державну торгівлю медичною коноплею в аптеках 08.07.2021

Німецькі аптеки мають право продавати медичну коноплю з 2017 року. Однак якщо до цього часу рослину імпортували, то тепер держава організувала торгівлю канабісом, який виростили у Німеччині.
Легалізація марихуани - одна з передвиборчих тем у Німеччині

Легалізація марихуани - одна з передвиборчих тем у Німеччині 28.06.2021

Легалізація використання марихуани в особистих і медичних цілях, а також декриміналізація споживання легких наркотиків будуть темами під час формування майбутнього уряду Німеччини, вважають експерти.
Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19

Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19 15.04.2021

У Чехії кількість померлих з коронавірусом у співвідношенні до розміру населення є найвищою у світі. Причиною вважають поширене серед чехів ожиріння.
Мексика: чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії?

Мексика: чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії? 23.03.2021

Мексика легалізує споживання марихуани - почасти для того, щоб приборкати розгул наркозлочинності в країні. Та чи подіє такий підхід?
Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео)

Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео) 12.01.2021

Хоча марихуану в багатьох країнах вважають злом, у Європі ставлення поволі переглядають. До країн, що легалізували медичний канабіс, належить Данія. Дивіться, як місцеві фермери вирощують марихуану.

Медична марихуана: фермери з Данії вирощують канабіс як нетрадиційні ліки від болю (12.01.2021) 12.01.2021

Один за одним європейські уряди легалізують вживання марихуани як знеболювального препарату. Вирощування медичних конопель може стати дуже вигідним бізнесом, але вимагає чималих затрат. Одними з перших відкрили для себе цю сферу фермери в Данії.

У Конгресі США підтримали легалізацію канабісу

У Конгресі США підтримали легалізацію канабісу 05.12.2020

Контрольована демократами палата представників схвалила законопроєкт про виключення канабісу зі списку заборонених речовин на федеральному рівні в США.
Інші статті