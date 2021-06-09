Фінал Ліги чемпіонів перенесено зі Стамбула до Порту

На тлі високих темпів поширення коронавірусу в Туреччині УЄФА ухвалило рішення про перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів зі Стамбула в Порту. На матчі будуть лише 12 тисяч уболівальників.