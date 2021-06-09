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Манчестер

Манчестер - місто в Великобританії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Манчестер".

Шість клубів АПЛ заплатять 22 мільйони фунтів за Суперлігу

Шість клубів АПЛ заплатять 22 мільйони фунтів за Суперлігу 09.06.2021

Шість клубів Англійської Прем'єр-ліги добровільно погодилися сплатити 22 мільйони фунтів стерлінгів, які підуть на розвиток масового футболу. За повторну спробу створити щось на зразок Суперліги їх суворо покарають.

Челсі став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА

"Челсі" став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА 30.05.2021

Лондонський "Челсі" здобув перемогу над "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0 в Порту.
Фінал Ліги чемпіонів перенесено зі Стамбула до Порту

Фінал Ліги чемпіонів перенесено зі Стамбула до Порту 13.05.2021

На тлі високих темпів поширення коронавірусу в Туреччині УЄФА ухвалило рішення про перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів зі Стамбула в Порту. На матчі будуть лише 12 тисяч уболівальників.
Через протест фанів перенесли матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем

Через протест фанів перенесли матч між "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем" 02.05.2021

Вболівальники "Манчестер Юнайтед" влаштували черговий протест проти власників клубу - родини Глейзерів. З міркувань безпеки матч між МЮ та "Ліверпулем" було перенесено.
CAS скасував дискваліфікацію Манчестер Сіті у єврокубках

CAS скасував дискваліфікацію "Манчестер Сіті" у єврокубках 13.07.2020

Також Спортивний арбітражний суд знизив розмір штрафу для клубу, накладеного раніше за порушення правил фінансової чесної гри.

Веселий карантин: футболісту збірної Англії загрожує штраф за вечірку з повіями

Веселий карантин: футболісту збірної Англії загрожує штраф за вечірку з повіями 05.04.2020

Кайл Вокер закликав вболівальників дотримуватися умов карантину, а сам влаштовував секс-вечірку з повіями. У клубі "Манчестер Сіті" пообіцяли провести внутрішню перевірку.
Британські правоохоронці розслідують напад у Манчестері як теракт

Британські правоохоронці розслідують напад у Манчестері як теракт 11.10.2019

Розслідуванням нападу в торговельному центрі Манчестера, скоєного у п'ятницю, займається антитерористичний відділ поліції. Затриманого підозрюваного звинуватили в тероризмі.
Напад в Манчестері: інцидент, пов'язаний з тероризмом

Напад в Манчестері: інцидент, пов'язаний з тероризмом 01.01.2019

У новорічну ніч в Манчестері 25-річний чоловік поранив ножем трьох людей, зокрема співробітника транспортної поліції.
Моурінью звільнили з Манчестер Юнайтед

Моурінью звільнили з "Манчестер Юнайтед" 18.12.2018

Головний тренер англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" залишив свою посаду.
Український боксер Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу

Український боксер Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу 11.11.2018

Український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Тоні Белью в поєдинку за пояси WBC, WBO, WBA, IBF і журналу The Ring.
Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги

Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги 06.11.2018

Наміри створення ліги суто для багатих клубів Європи викликали критику з боку Асоціації європейських професійних футбольних ліг.
Через нацистське вітання ФК Ліон пожиттєво заборонив фанату відвідувати матчі

Через нацистське вітання ФК "Ліон" пожиттєво заборонив фанату відвідувати матчі 21.09.2018

Уболівальника ліонського "Олімпіка", який під час матчу Ліги чемпіонів у Манчестері продемонстрував нацистське вітання, швидко ідентифікували. У клубі засудили таку поведінку. Поліція Манчестера відкрила провадження.
Великобританія згадала жертв минулорічного теракту у Манчестері

Великобританія згадала жертв минулорічного теракту у Манчестері 22.05.2018

У першу річницю теракту в Манчестері, що стався на концерті Аріани Гранде та забрав життя 22 людей, в Великобританії згадали загиблих.
Донецький Шахтар вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів 07.12.2017

Футбольний клуб "Шахтар" переміг у заключному матчі групового турніру Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" та вийшов у плей-оф турніру.

Топ 5 найбільших розчарувань в історії футболу (11.10.2017) 11.10.2017

Втратити перемогу в турнірі за 2 хвилини до фінального свистка. Зробити вирішальне пенальті мимо воріт. Невдачі, розчарування та кошмари - без них годі уявити футбол.

Хронологія: терористичні атаки у Європі

Хронологія: терористичні атаки у Європі 17.08.2017

Париж, Брюссель, Ніцца, Берлін, Манчестер, Лондон - і от тепер Барселона. Європейські міста в останні роки дедалі частіше стають мішенню терористів. Огляд.
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