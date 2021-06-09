Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Манчестер - місто в Великобританії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Манчестер".
Уболівальника ліонського "Олімпіка", який під час матчу Ліги чемпіонів у Манчестері продемонстрував нацистське вітання, швидко ідентифікували. У клубі засудили таку поведінку. Поліція Манчестера відкрила провадження.