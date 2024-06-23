Знеструмлення: аеропорт Манчестера частково обмежив роботу

Унаслідок знеструмлення скасовано обслуговування всіх рейсів терміналів 1 і 2 аеропорту Манчестера. Ще один термінал летовища працює в звичному режимі, кажуть в адміністрації.

Адміністрація аеропорту британського міста Манчестер повідомила, що в неділю, 23 червня, скасовано всі рейси з терміналів 1 і 2 унаслідок відключення електроенергії в цьому районі, що спричинило масштабні перебої в роботі.

"Деякі рейси, що прибувають, перенаправляються в інші аеропорти, а це означає, що особи, які мають забрати пасажирів з аеропорту, мають (усе ретельно.- Ред.) перевіряти", - йдеться в повідомленні.

Пасажирам, які мають вилітати з терміналів 1 і 2, рекомендують не їхати в аеропорт і звернутися до своїх авіакомпаній за актуальною інформацією.

Крім того, керівництво аеропорту повідомило у соціальних мережах, що пасажири, які мають вилетіти з термінала 3, можуть прибувати в аеропорт у звичному режимі, якщо їхня авіакомпанія нічого іншого не повідомляла, але їм теж можливо доведеться рахуватися з затримками.

Тим часом у терміналах 1 і 2 летовища фіксуються довжелезні черги пасажирів, котрі стали заручниками ситуації, повідомляє Reuters.