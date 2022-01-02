Другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнять у травні

Громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуонг, яка обвинувачувалася у вбивстві брата Кім Чен Ина, має вийти на свободу вже на початку травня. Раніше прокуратура пом'якшила висунуті проти неї обвинувачення.