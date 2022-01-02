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Через сильні дощі, які почалися ще у середині грудня, сім штатів Малайзії накрила повінь.
У Малайзії десятки тисяч людей евакуйовані внаслідок повеней, що охопили західну частину країни. Людей тимчасово розміщують у центрах допомоги.
Судді завершили оцінку готовності справи до розгляду по суті, оглянувши під час виїзного засідання реконструкцію уламків літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.
Найбільший виробник хірургічних гумових рукавичок Top Glove закрив більше половини своїх фабрик у Малайзії через спалах коронавірусу. Зараження виявлено в більше тисячі працівників компанії.
Експрем'єра Малайзії визнано винним у перевищенні повноважень, відмиванні грошей і зловживанні довірою в рамках першого з п'яти судових процесів.
Майже 400 мусульман рохінджа врятували з риболовного судна поблизу берегів Бангладеш. Біженці близько двох місяців дрейфували в Бенгальській затоці, понад 30 людей померли на судні.
Малайзія поверне тисячі тонн пластикових відходів, які незаконно завезли на її територію. Міністерка енергетики закликала розвинені країни переглянути їхні стратегії переробки сміття.
Громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуонг вийшла з в'язниці після менш ніж 2,5 років за ґратами. Хуонг разом з іншою жінкою вбила Кім Чен Нама, вважаючи, що бере участь в телевізійному розіграші.
Громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуонг, яка обвинувачувалася у вбивстві брата Кім Чен Ина, має вийти на свободу вже на початку травня. Раніше прокуратура пом'якшила висунуті проти неї обвинувачення.
У Малайзії звільнили жінку, яку обвинувачували в причетності до вбивства старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина.
Туризм у світі переживає бум, але й стикається і з викликами - змінами клімату та політичними кризами. Репортаж DW з найбільшого у світі туристичного ярмарку ITB в Берліні.
Угоду про фінансову підтримку кримінального переслідування винних у збитті малайзійського "Боїнга" підписали Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна.
Королівський палац Малайзії повідомив про зречення від престолу короля Мухаммада V. За даними ЗМІ, у листопаді він одружився з колишньою "Міс Москва".
Уряд Малайзії ухвалив рішення скасувати смертну кару в країні. Виконання усіх присуджених смертних вироків призупинено, повідомляють місцеві ЗМІ.
Колишній очільник уряду Малайзії Наджиб Разак, котрому закидають масштабну корупцію, знову вийшов на волю під заставу у 700 тисяч євро. Його затримали напередодні.
Колишньому очільнику уряду Малайзії Наджибу Разаку закидають масштабну корупцію. Поновлення слідства ініціював чинний прем'єр країни Махатхир Мохамад.
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