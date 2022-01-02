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Малайзія

Малайзія потерпає від повені: десятки загиблих та тисячі евакуйованих

Малайзія потерпає від повені: десятки загиблих та тисячі евакуйованих 02.01.2022

Через сильні дощі, які почалися ще у середині грудня, сім штатів Малайзії накрила повінь.

Понад 20 тисяч малайзійців полишили свої домівки через повені

Понад 20 тисяч малайзійців полишили свої домівки через повені 19.12.2021

У Малайзії десятки тисяч людей евакуйовані внаслідок повеней, що охопили західну частину країни. Людей тимчасово розміщують у центрах допомоги.
Справа MH17: суд у Нідерландах провів виїзне засідання

Справа MH17: суд у Нідерландах провів виїзне засідання 26.05.2021

Судді завершили оцінку готовності справи до розгляду по суті, оглянувши під час виїзного засідання реконструкцію уламків літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.

Коронавірус загрожує виробництву хірургічних гумових рукавичок

Коронавірус загрожує виробництву хірургічних гумових рукавичок 23.11.2020

Найбільший виробник хірургічних гумових рукавичок Top Glove закрив більше половини своїх фабрик у Малайзії через спалах коронавірусу. Зараження виявлено в більше тисячі працівників компанії.
Експрем'єра Малайзії визнали винним у масштабній корупції

Експрем'єра Малайзії визнали винним у масштабній корупції 28.07.2020

Експрем'єра Малайзії визнано винним у перевищенні повноважень, відмиванні грошей і зловживанні довірою в рамках першого з п'яти судових процесів.

У Бангладеш урятували біженців рохінджа, які два місяці дрейфували в морі

У Бангладеш урятували біженців рохінджа, які два місяці дрейфували в морі 16.04.2020

Майже 400 мусульман рохінджа врятували з риболовного судна поблизу берегів Бангладеш. Біженці близько двох місяців дрейфували в Бенгальській затоці, понад 30 людей померли на судні.
Малайзія поверне розвиненим країнам тисячі тонн пластикового сміття

Малайзія поверне розвиненим країнам тисячі тонн пластикового сміття 28.05.2019

Малайзія поверне тисячі тонн пластикових відходів, які незаконно завезли на її територію. Міністерка енергетики закликала розвинені країни переглянути їхні стратегії переробки сміття.
Друга обвинувачена у вбивстві брата Кім Чен Ина вийшла з в'язниці

Друга обвинувачена у вбивстві брата Кім Чен Ина вийшла з в'язниці 03.05.2019

Громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуонг вийшла з в'язниці після менш ніж 2,5 років за ґратами. Хуонг разом з іншою жінкою вбила Кім Чен Нама, вважаючи, що бере участь в телевізійному розіграші.
Другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнять у травні

Другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнять у травні 01.04.2019

Громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуонг, яка обвинувачувалася у вбивстві брата Кім Чен Ина, має вийти на свободу вже на початку травня. Раніше прокуратура пом'якшила висунуті проти неї обвинувачення.
У Малайзії звільнили жінку, яку обвинувачували у вбивстві брата Кім Чен Ина

У Малайзії звільнили жінку, яку обвинувачували у вбивстві брата Кім Чен Ина 11.03.2019

У Малайзії звільнили жінку, яку обвинувачували в причетності до вбивства старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Найбільший в світі туристичний ярмарок: між політикою та жагою до пригод

Найбільший в світі туристичний ярмарок: між політикою та жагою до пригод 07.03.2019

Туризм у світі переживає бум, але й стикається і з викликами - змінами клімату та політичними кризами. Репортаж DW з найбільшого у світі туристичного ярмарку ITB в Берліні.
П'ять країн підписали угоду щодо фінансування суду над винними у справі MH17

П'ять країн підписали угоду щодо фінансування суду над винними у справі MH17 23.01.2019

Угоду про фінансову підтримку кримінального переслідування винних у збитті малайзійського "Боїнга" підписали Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна.
Король Малайзії зрікся престолу

Король Малайзії зрікся престолу 06.01.2019

Королівський палац Малайзії повідомив про зречення від престолу короля Мухаммада V. За даними ЗМІ, у листопаді він одружився з колишньою "Міс Москва".
Малайзія відмовляється від смертної кари

Малайзія відмовляється від смертної кари 11.10.2018

Уряд Малайзії ухвалив рішення скасувати смертну кару в країні. Виконання усіх присуджених смертних вироків призупинено, повідомляють місцеві ЗМІ.
Обвинуваченого в корупції екс-прем'єра Малайзії звільнили під заставу

Обвинуваченого в корупції екс-прем'єра Малайзії звільнили під заставу 20.09.2018

Колишній очільник уряду Малайзії Наджиб Разак, котрому закидають масштабну корупцію, знову вийшов на волю під заставу у 700 тисяч євро. Його затримали напередодні.
Екс-прем'єра Малайзії знову заарештували

Екс-прем'єра Малайзії знову заарештували 19.09.2018

Колишньому очільнику уряду Малайзії Наджибу Разаку закидають масштабну корупцію. Поновлення слідства ініціював чинний прем'єр країни Махатхир Мохамад.
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