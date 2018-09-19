Експрем'єра Малайзії визнали винним у масштабній корупції

Колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака у вівторок, 28 липня, визнано винним у рамках першого з п'яти судових процесів, пов'язаного з шахрайством із суверенним фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB) на суму 9,9 мільйона доларів США, повідомляє сінгапурська газета The Straits Times.

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У рамках цього процесу Наджиба Разака визнано винним за одним фактом перевищення повноважень, трьома фактами злочинного зловживання довірою і трьома фактами відмивання грошей. Кожне з цих звинувачень карається відповідно до малайзійського законодавства ув'язненням терміном від 15 до 20 років.

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У рамках всіх п'яти процесів щодо Наджиба Разака висунено 42 обвинувачення за фактами корупції, перевищення повноважень і відмивання грошей за участю фонду 1Malaysia Development Berhad, в якому він обіймав посаду голови консультативної ради. Правоохоронні органи США, які також розслідують кілька справ щодо шахрайства в цьому фонді, вважають, що загалом із нього було розтрачено понад 4,5 мільярда доларів: на ці кошти купували яхти, предмети мистецтва, люксову нерухомість.

Сам колишній прем'єр Малайзії заперечує обвинувачення, заявивши, що не був поінформований про ці незаконні операції. Його адвокати мають намір подати апеляцію. Розкриття цих афер відіграло значну роль у поразці коаліції, яку протягом тривалого часу очолював Наджиб Разак, на виборах 2018 року.