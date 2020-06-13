 Коронавірус загрожує виробництву хірургічних гумових рукавичок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

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Новини

Коронавірус загрожує виробництву хірургічних гумових рукавичок

Найбільший виробник хірургічних гумових рукавичок Top Glove закрив більше половини своїх фабрик у Малайзії через спалах коронавірусу. Зараження виявлено в більше тисячі працівників компанії.

Хірургічні гумові рукавички

Хірургічні гумові рукавички

Найбільший у світі виробник гумових хірургічних рукавичок Top Glove з Малайзії був змушений закрити більше половини своїх фабрик після виявлення коронавірусу в багатьох співробітників. Цю інформацію підтвердив у понеділок, 23 листопада, міністр оборони Малайзії Ізмаїл Сабрі Яакоб. "Сьогодні за рекомендацією міністерства охорони здоров'я під час спеціальної наради погоджено закрити 28 фабрик Top Glove", - заявив малайзійський міністр, цитує інформагенція AFP.

Раніше під час проведених цього ж дня масових тестів зараження коронавірусом було виявлено у понад тисячі співробітників компанії Top Glove. Загалом у тестуванні взяли участь близько 5,7 тисячі працівників, зайнятих на підприємствах компанії.

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Top Glove має 47 заводів та фабрик, з яких 41 виробничий майданчик розташований у Малайзії. Крім того, чимала частина з цих виробничих потужностей містяться в промисловій зоні поблизу столиці азійської країни Куала-Лумпура. Компанія може виробляти щороку понад 700 мільярдів гумових рукавичок, що робить її одним з найбільших постачальників цих виробів у світі. Водночас у самій Top Glove не пояснили, наскільки закриття частини її потужностей вплине на подальші поставки.

Раніше в бік компанії Top Glove нерідко лунали звинувачення в експлуатації та визискуванні працівників, значна частина яких - заробітчани з Непалу. Повідомляється, що здебільшого вони проживають у переповнених гуртожитках. Раніше США заборонили імпорт продукції Top Glove через закиди в експлуатації працівників.

У Малайзії нині спостерігається істотне зростання кількості виявлених випадків коронавірусу. Натепер зафіксовано понад 56 тисяч інфікованих. Крім того, 337 осіб, у яких діагностували COVID-19, померли.

  • Tesla упевнено пішла на обгін

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Tesla упевнено пішла на обгін

    У розпал пандемії COVID-19 Tesla стрімко обігнала таких своїх конкурентів Toyota і Volkswagen, здобувши титул найдорожчого автовиробника в світі. При цьому обсяги продажів Tesla в порівнянні з традиційними гігантами є невеликими. У другому кварталі 2020 року акції цієї компанії підскочили більш ніж удвічі. Зокрема, і завдяки заводу Tesla в Шанхаї, який старанно виробляє авто для китайського ринку.

  • Netflix - чилити перед екраном

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Netflix - "чилити" перед екраном

    За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.

  • Фітнес вдома

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Фітнес вдома

    Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.

  • Коронавірусні мільярдери

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Коронавірусні мільярдери

    Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.

  • Вдома на зв'язку

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Вдома на зв'язку

    Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.

  • Ігрові прибутки

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Ігрові прибутки

    Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation

  • Spotify

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Вперед на вітрилах стрімінгу

    База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.

  • Домашній бізнес

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Домашній бізнес

    Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.

  • Порожні полиці

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Порожні полиці

    Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.

  • Безпека передусім

    Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

    Безпека передусім

    Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.

    Автор: Ашутош Пандей


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