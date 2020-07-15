Коронавірус: студія Disney втратила 4,7 мільярда доларів

Компанія Walt Disney Co у своєму звіті, опублікованому у вівторок, 4 серпня, повідомила про 4,72 мільярда доларів збитку у період з квітня до липня через пандемію коронавірусу і зміну поведінкової моделі у користувачів, передає агенція Reuters. Підрозділ тематичних парків через закриття останніх, кінотеатрів і скасування спортивних заходів по всьому світу втратив операційний прибуток на суму 3,5 мільярда доларів.

Водночас зауважується, що квартальний скоригований прибуток Disney у розмірі 8 центів на акцію перевершив очікування збитку в 64 центи, завдяки чому компанії вдалося уникнути катастрофи, якої побоювалися деякі інвестори. В результаті акції компанії зросли на 5 відсотків на торгах після завершення офіційної сесії.

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"Більшість компаній по всьому світі зазнали безпрецедентних втрат внаслідок пандемії. Більшість наших підприємств були закриті, і це мало величезний вплив", - сказав аналітикам виконавчий директор Disney Боб Чапек.

Єдиною світлою плямою на цьому тлі, за словами Чапека, став стримінговий сервіс Disney+, у якого станом на понеділок було 60,5 мільйона підписників, хоча ще 4 травня їх було 54,5 мільйона.

"Те, що ми плануємо зробити, - це інвестувати ще більше в наш контенті", - сказав Чапек.

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Загалом Disney, в альянсі з сервісами Hulu та ESPN+, з початку запуску свого потокового сервісу залучив понад 100 мільйонів підписників. Для порівняння - у Netflix Inc, яка вийшла на ринок 13 років тому, зараз 193 мільйони підписників.

Disney визначилася з датою прем'єри стрічки "Мулан"

Через спалах коорнавірусу та закриття кінотеатрів Disney була змушена відкласти прем’єру стрічки-епопеї "Мулан". Тепер керівництво остаточно визначилося і заявило, що реліз відбудеться 4 серпня у гібридному варіанті.

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У країнах, де сервіс Disney Plus поки не доступний (включно з Україною), "Мулан" вийде в звичайний кінотеатральний прокат. В інших країнах він стане доступним у фірмовому цифровому сервісі Disney Plus. При цьому передплатникам сервісу доведеться заплатити за його перегляд 29,99 доларів на додачу до абонплати в розмірі 6,99 доларів на місяць.