Макрон обіцяє організувати зустріч "нормандської четвірки"

Президент Франції Еммануель Макрон має намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав у "нормандському форматі". Він заявив про це у відповідь на запитання журналістів у вівторок, 28 травня, після неформального саміту ЄС у Брюсселі.

"Я цього хочу, я цю зустріч (лідерів Франції, ФРН, України і Росії. - Ред.) організую якнайшвидше, оскільки Франція виступила з цією ініціативою", - цитує Макрона інформагенція "Інтерфакс".

Президент Франції додав, що невдовзі знову проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. "Ми думаємо про те, щоб ще раз обмінятися думками і, можливо, (організувати - Ред.) візит. Як тільки політичні умови складуться, ми це зробимо", - повідомив Макрон. За його словами, передусім очевидно, що новий президент України хоче організувати вибори.Дострокові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.

Нагадаємо, перша зустріч глав держав та урядів України, Німеччини, Франції та Росії в так званому "нормандському форматі" відбулася в червні 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії. Це дало назву формату зустрічі. Згодом сторони неодноразово проводили переговори на рівні глав держав та міністрів закордонних справ.

Переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.