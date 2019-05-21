 Макрон обіцяє організувати зустріч ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Новини

Макрон обіцяє організувати зустріч "нормандської четвірки"

Президент Франції Еммануель Макрон має намір організувати переговори "нормандської четвірки" щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. Попереднього разу перемовини на найвищому рівні відбулися у 2016 році.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав у нормандському форматі

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон має намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав у "нормандському форматі". Він заявив про це у відповідь на запитання журналістів у вівторок, 28 травня, після неформального саміту ЄС у Брюсселі.

"Я цього хочу, я цю зустріч (лідерів Франції, ФРН, України і Росії. - Ред.) організую якнайшвидше, оскільки Франція виступила з цією ініціативою", - цитує Макрона інформагенція "Інтерфакс".

Президент Франції додав, що невдовзі знову проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. "Ми думаємо про те, щоб ще раз обмінятися думками і, можливо, (організувати - Ред.) візит. Як тільки політичні умови складуться, ми це зробимо", - повідомив Макрон. За його словами, передусім очевидно, що новий президент України хоче організувати вибори.Дострокові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.

Нагадаємо, перша зустріч глав держав та урядів України, Німеччини, Франції та Росії в так званому "нормандському форматі" відбулася в червні 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії. Це дало назву формату зустрічі. Згодом сторони неодноразово проводили переговори на рівні глав держав та міністрів закордонних справ.

Переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.

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