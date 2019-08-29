 Макрон обговорив з Зеленським ситуацію на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Новини

Макрон обговорив з Зеленським ситуацію на Донбасі

Під час телефонної розмови Еммануель Макрон розповів Володимиру Зеленському про свої переговори з Володимиром Путіним та наголосив на прагненні прогресу щодо вирішення конфлікту на Сході України.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі у червні 2019 року

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі у червні 2019 року

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським розповів про свої переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це у четвер, 29 серпня, повідомив Єлисейський палац. Французький президент також нагадав про важливість прогресу з вирішення кризи на Сході України.

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Зустріч на найвищому рівні в "нормандському форматі" варто провести для сприяння певним успіхам у Мінському процесі, переконана канцлерка ФРН. Місцем проведення саміту має стати Париж. (25.08.2019)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. За словами посла України у ФРН Анлрія Мельника, це вже четверта телефонна розмова лідерів країн за останні місяці. (28.08.2019)

"З прицілом на саміт глав держав і урядів Нормандського формату в вересні, він (Макрон - Ред.) нагадав про загальне прагнення до швидкого прогресу щодо політичних ініціатив і заходів у сфері безпеки, необхідних для вирішення конфлікту на Сході України", - йдеться у повідомленні глави французької держави.

Зокрема, Макрон розповів про "результати переговорів, проведених з президентом РФ в Форті Брегансон, а також - переговорів на саміті G7". Також президент Франції привітав Зеленського із затвердженням Верховною Радою Олексія Гончарука на посаді прем'єра України.

Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".

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