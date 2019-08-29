Макрон обговорив з Зеленським ситуацію на Донбасі

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським розповів про свої переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це у четвер, 29 серпня, повідомив Єлисейський палац. Французький президент також нагадав про важливість прогресу з вирішення кризи на Сході України.

"З прицілом на саміт глав держав і урядів Нормандського формату в вересні, він (Макрон - Ред.) нагадав про загальне прагнення до швидкого прогресу щодо політичних ініціатив і заходів у сфері безпеки, необхідних для вирішення конфлікту на Сході України", - йдеться у повідомленні глави французької держави.

Зокрема, Макрон розповів про "результати переговорів, проведених з президентом РФ в Форті Брегансон, а також - переговорів на саміті G7". Також президент Франції привітав Зеленського із затвердженням Верховною Радою Олексія Гончарука на посаді прем'єра України.

Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".