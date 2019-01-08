Макрон закидає "жовтим жилетам" підтримку з-за кордону

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що дехто з учасників акцій протесту "жовтих жилетів"отримує підтримку з-за кордону. Йдеться насамперед про схильних до екстремізму мітингувальників. Відповідну заяву зробив у середу, 9 січня, прес-секретар французького уряду Беньямін Гріво.

Речник, однак, визнав, що в протестах також беруть участь чимало "щирих людей", котрі занепокоєні зростанням тарифів та цін. Але серед тих, хто виходить на вулиці для протестів, є й "схильні до насильства та жорстокі люди, іноді з крайньої правиці, іноді з крайньої лівиці, деякі з яких навіть отримують підтримку з-за кордону", переконаний Гріво, якого цитує агенція новин dpa. Речник французького уряду згадав також про нещодавні висловлювання з боку представників популістського італійського уряду, котрі вітали виступи "жовтих жилетів".

Серед іншого, у французькому уряді вказують і на роль російської державної телекомпанії "Россия сегодня" (RT), що мовить багатьма мовами. За словами Гріво, росіяни висвітлювали протести "жовтих жилетів" у Франції, не приховуючи своїх симпатій до мітингарів.

Нещодавно сам президент Франції Макрон звинуватив російські державні іномовники RT та Sputnik в пропаганді, зокрема в поширені вигаданої інформації та чуток про загибель одного з учасників акцій протесту.

Нагадаємо, від середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу учасники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Згодом виступали за підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань, а надалі - за відставку Макрона та його уряду. Після кількох тижнів протестів у різних містах країни уряд пішов на поступки.

Наприкінці грудня кількість учасників акцій значно знизилася - від приблизно 40 тисяч до 12 тисяч в останній тиждень місяця. Організатори пояснювали це головно періодом різдвяних відпусток. Для порівняння: 17 листопада у протестах у різних містах Франції взяли участь понад 280 тисяч людей.

5 січня в акціях протесту в країні, за оцінками, взяли участь близько 50 тисяч людей. У Парижі поліція нарахувала три з половиною тисячі протестувальників.

Уряд Франції закидає радикальним учасникам руху "жовтих жилетів" наміри здійняти повстання й повалити владу в країні. В уряді обіцяють зміни до законодавства з метою посилити відповідальність організаторам несанкціонованих виступів.

Колір протесту Жовтий - Франція Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

Колір протесту Шафрановий - М'янма 2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

Колір протесту Зелений - Аргентина З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

Колір протесту Жовтий - Гонконг "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

Колір протесту Червоний і жовтий - Таїланд У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

Колір протесту Помаранчевий - Україна Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

Колір протесту Зелений - Іран 2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

Колір протесту Жовтий - Філіппіни 21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років. Автор: Валерій Сааков

