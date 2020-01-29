Майк Помпео прибув до Києва, де зустрінеться з Володимиром Зеленським

Державний секретар США Майк Помпео ввечері четверга, 30 січня, прибув до Києва. Про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

У п'ятницю, 31 січня, Помпео зустрінеться у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

"Непохитна підтримка" США

Сам Помпео написав у Twitter, що радий бути у Києві. Також він заявив, що планує обговорити із українською владою розвиток стратегічного партнерства України та США.

"Підтримка України США непохитна, і я маю намір підкреслити це, коли я зустрінуся з українськими керівниками, щоб обговорити шляхи просування нашого стратегічного партнерства і зміцнення позиції України як вільної і демократичної держави", - написав державний секретар.

Друга спроба Помпео

Нагадаємо, що Помпео планував відвідати Україну ще на початку січня, однак тоді йому довелося відкласти візит через загострення ситуації в Іраку. Київ стане першим пунктом його турне країнами колишнього СРСР, під час якого державний секретар США планує побувати також у Білорусі, Казахстані та Узбекистані.

За кілька днів до поїздки до Києва Помпео розлютився на радіоведучу американської радіостанції через запитання про Україну та звільнення експосолки у Києві Марі Йованович. Пізніше державний секретар звинуватив журналістку у тому, що під час розмови вона не змогла знайти Україну на карті світу.