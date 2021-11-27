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Мадрид

Мадрид - столиця та найбільше місто Іспанії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мадрид".

У Мадриді протестували тисячі поліцейських

У Мадриді протестували тисячі поліцейських 27.11.2021

Учасники протесту вважають, що зміни закону про безпеку наразять поліцейських на небезпеку та знизять ефективність їхньої роботи. В уряді наголошують, що реформа сприятиме захисту людей від поліцейського свавілля.
Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона

Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона 30.07.2021

Суд ЄС в Люксембурзі вважає "гіпотетичними" арешт колишнього глави адміністрації Каталонії Пучдемона і його соратників Коміна і Понсаті, а також видачу їх Іспанії, якої домагається Мадрид.
Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків

Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків 22.06.2021

Уряд Іспанії в надії нормалізувати ситуацію в Каталонії вирішив помилувати каталонських політиків, котрі вже кілька років відбували тюремний термін ув'язнення.
Нічні гуляння та алкоголь рікою: в Іспанії святкували кінець надзвичайного стану

Нічні гуляння та алкоголь рікою: в Іспанії святкували кінець надзвичайного стану 09.05.2021

В Іспанії завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого понад пів року тому. Уряд закликає жителів країни бути й надалі обережними.
В Іспанії затримали підозрюваного в убивствах під час Євромайдану

В Іспанії затримали підозрюваного в убивствах під час Євромайдану 05.05.2021

Затриманого підозрюють в Україні в убивстві правоохоронців під час Євромайдану, повідомила іспанська поліція.
На виборах у Мадриді перемогли консерватори - екзитполи

На виборах у Мадриді перемогли консерватори - екзитполи 04.05.2021

Утім, для формування коаліції в уряді автономії консерваторам з Народної партії все одно доведеться шукати собі союзника, свідчать дані екзитполів.
Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - Європа у фокусі (відео)

Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - "Європа у фокусі" (відео) 26.04.2021

Франція та іслам: бути вчителем небезпечно? Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60. Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту. Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС.
Іспанський парламент легалізував активну евтаназію

Іспанський парламент легалізував активну евтаназію 18.03.2021

Більшість іспанських законодавців підтримали внесений лівим урядом Іспанії законопроєкт про легалізацію активної евтаназії. Утім, одна з опозиційних партій пообіцяла позиватися до Конституційного суду країни.
Порожнє житло здадуть бідним? Як Іспанія вирішує квартирне питання

Порожнє житло здадуть бідним? Як Іспанія вирішує квартирне питання 16.03.2021

В Іспанії влада забирає у власників порожнє житло, щоб здати його в оренду за пів ціни малозабезпеченим. Такі заходи вже вживаються на Балеарських островах. Кого вони стосуються і як на них реагують?

Вибух у Мадриді зруйнував будівлю: щонайменше двоє загиблих

Вибух у Мадриді зруйнував будівлю: щонайменше двоє загиблих 20.01.2021

Унаслідок сильного вибуху в центрі Мадрида зруйновано частину багатоповерхового будинку. Влада повідомила про загиблих та поранених.
Снігопади в Іспанії: кількість жертв зростає

Снігопади в Іспанії: кількість жертв зростає 09.01.2021

В Іспанії вже четверо осіб стали жертвами сильних снігопадів. У країні заблоковано 400 магістральних трас і доріг, у 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.
Мадрид потерпає від найсильнішого снігопаду за останні 50 років

Мадрид потерпає від найсильнішого снігопаду за останні 50 років 09.01.2021

Снігопад спричинив хаос на дорогах і припинення роботи громадського транспорту у столиці Іспанії. Його жертвами стали щонайменше двоє людей у регіонах країни.
В Іспанії протести проти карантинних обмежень переросли в сутички

В Іспанії протести проти карантинних обмежень переросли в сутички 01.11.2020

У Мадриді внаслідок заворушень, які почалися після мирної демонстрації проти карантинних обмежень, постраждали троє поліцейських, 30 осіб було затримано. Протести відбулися і в інших містах Іспанії.
Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених коронавірусом

Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених коронавірусом 23.10.2020

Педро Санчес припустив, що в Іспанії втричі більше інфікованих коронавірусом, ніж зареєстрованих випадків. За даними МОЗ, у країні трохи більше одного мільйона підтверджених заражень COVID-19.
Друга хвиля коронавірусу: Європа готується до локдауну? (відео)

Друга хвиля коронавірусу: Європа готується до локдауну? (відео) 13.10.2020

Через спалах коронавірусу в Європі знову запроваджують суворі обмеження - від нічного локдауну до обов’язкового носіння масок на вулиці. Які нові-старі обмеження знову запроваджують у ЄС?

Стадіони, парковки, ярмарки: де облаштовують мобільні госпіталі у світі (13.10.2020) 13.10.2020

Якщо для хворих на COVID-19 в Україні не вистачатиме ліжок у лікарнях, МОЗ розгортатиме мобільні госпіталі. Ідея не нова, адже пандемія коронавірусу кинула виклик медичним установам у цілому світі. Ось найоригінальніші польові госпіталі для пацієнтів з коронавірусом.
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