Порожнє житло здадуть бідним? Як Іспанія вирішує квартирне питання

В Іспанії влада забирає у власників порожнє житло, щоб здати його в оренду за пів ціни малозабезпеченим. Такі заходи вже вживаються на Балеарських островах. Кого вони стосуються і як на них реагують?