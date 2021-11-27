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Мадрид - столиця та найбільше місто Іспанії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мадрид".
Якщо для хворих на COVID-19 в Україні не вистачатиме ліжок у лікарнях, МОЗ розгортатиме мобільні госпіталі. Ідея не нова, адже пандемія коронавірусу кинула виклик медичним установам у цілому світі. Ось найоригінальніші польові госпіталі для пацієнтів з коронавірусом.