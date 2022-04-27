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МАГАТЕ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МАГАТЕ".

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ є провідним світовим міжнародним урядовим форумом науково-технічної співпраці в області мирного використання ядерної технології. МАГАТЕ було засновано 1957 року. Штаб-квартира організації розташована у Відні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Газпром: Припинено газопостачання до Болгарії та Польщі

"Газпром": Припинено газопостачання до Болгарії та Польщі 27.04.2022

63-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини середи, 27 квітня.
Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986 26.04.2022

У річницю Чорнобильської трагедії три запущені Росією ракети пролетіли над блоками трьох українських АЕС. Україна вимагає глобального контролю за ядерними технологіями РФ.
МАГАТЕ: Обстріл не пошкодив ядерні матеріали на об'єкті у Харкові

МАГАТЕ: Обстріл не пошкодив ядерні матеріали на об'єкті у Харкові 29.03.2022

Будівля дослідницького центру в Харкові постраждала від обстрілу, але критичної маси ядерного матеріалу, що міститься в ньому, не вистачить для ланцюгової реакції, заявив директор МАГАТЕ Гроссі.

Ядерний тероризм Росії: чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою? (11.03.2022) 11.03.2022

Російські військові захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Персонал станцій продовжує працювати під дулами кулеметів. За даними "Енергоатому", ЧАЕС знеструмлено. Чим це небезпечно? І що буде, якщо АЕС знову потраплять під обстріли?

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - Енергоатом заперечує

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - "Енергоатом" заперечує 10.03.2022

Республіка Білорусь заявляє, що під'єднала Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) до електрики за допомогою підстанції в білоруському Мозирі. Український "Енергоатом" заперечує.
МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС

МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС 09.03.2022

Збій електроенергії на ЧАЕС не становить критичної загрози для безпеки, вважають у МАГАТЕ. У Києві заявили, що існує загроза витоку радіоактивних речовин.
МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС

МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС 09.03.2022

Персонал ЧАЕС не змінюється уже майже два тижні - з часу захоплення станції військовими РФ. МАГАТЕ стурбоване стресовою ситуацією та закликає до переговорів про гарантії безпеки.
Керівник Енергоатома: наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити

Керівник "Енергоатома": наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити 04.03.2022

Керівник "Енергоатома" Петро Котін закликає МАГАТЕ і країни - члени ядерного клубу якнайшвидше втрутитися в ситуацію довкола ЗАЕС. У МАГАТЕ пропонують провести переговори у зоні ЧАЕС.

Іран і МАГАТЕ домовилися поновити співпрацю

Іран і МАГАТЕ домовилися поновити співпрацю 12.09.2021

Інспектори МАГАТЕ зможуть і надалі вести спостереження за ядерними об'єктами Ірану. Ця домовленість дає надію на відновлення ядерної угоди.
МАГАТЕ: КНДР могла знову запустити реактор в Йонбені

МАГАТЕ: КНДР могла знову запустити реактор в Йонбені 30.08.2021

Про запуск реактора в Йонбені може свідчити скидання води для охолодження, вважають у МАГАТЕ.
Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ

Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ 31.05.2021

Іран має понад два кілограми збагаченого до 60 відсотків урану та понад 3200 кілограмів урану, збагаченого до різного рівня. Це в 16 разів більше, ніж країні дозволено за ядерною угодою 2015 року, заявили в МАГАТЕ.

МАГАТЕ більше не має доступу до ядерних об'єктів Ірану

МАГАТЕ більше не має доступу до ядерних об'єктів Ірану 23.05.2021

Міжнародні експерти МАГАТЕ більше не мають доступу до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди, заявив Тегеран.
МАГАТЕ підтверджує, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків

МАГАТЕ підтверджує, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків 18.04.2021

МАГАТЕ підтвердило, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків, як і оголошувала влада країни.
Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління для збагачення урану

Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління для збагачення урану 10.04.2021

В Ірані запустили виробництво центрифуг нового покоління, які дозволять прискорити та підвищити рівень збагачення урану. Президент Ірану знову запевнив у мирному характері атомної програми країни.
Переговори з Іраном продовжаться 6 квітня у Відні за участі США

Переговори з Іраном продовжаться 6 квітня у Відні за участі США 02.04.2021

Під час запланованих на 6 квітня у Відні очних перемовин щодо порятунку ядерної угоди з Іраном будуть присутні й представники США, підтвердили у Держдепі.

Президенти ФРН та Ізраїлю застерегли щодо отримання Іраном ядерної зброї

Президенти ФРН та Ізраїлю застерегли щодо отримання Іраном ядерної зброї 16.03.2021

У Берліні поділяють мету Ізраїлю не допустити отримання Іраном ядерної зброї, наголосив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.
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