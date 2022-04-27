Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ

Іран має понад два кілограми збагаченого до 60 відсотків урану та понад 3200 кілограмів урану, збагаченого до різного рівня. Це в 16 разів більше, ніж країні дозволено за ядерною угодою 2015 року, заявили в МАГАТЕ.