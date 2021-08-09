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Літній Олімпійські ігри 2020 відбудуться в Токіо.
Літні Олімпійські ігри 2020 року розпочнуться в столиці Японії Токіо 24 липня 2020 року. Церемонія закриття запланована на 9 серпня 2020 року.
Поки увага спортивного світу прикута до Токіо, де 23 липня розпочинаються літні Олімпійські ігри, деякі спортсмени вже готуються до Олімпіади в Парижі 2024 року. Саме тоді брейкданс дебютує як офіційний олімпійський спорт. Серед провідних світових брейкерів - українка.
Українські гімнастки візьмуть участь у Гран Прі в Москві з огляду на кілька факторів, у тому числі й через потребу відібрати найкращих для участі в Олімпійських іграх 2020, кажуть у Федерації гімнастики України.
Деякі нові види спорту подолали бар'єр для включення до програми Олімпійських ігор у Токіо у 2020 році. Міжнародний олімпійський комітет дав зелене світло п'ятьом ідеям, які були запропоновані японськими організаторами.