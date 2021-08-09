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Літні Олімпійські ігри 2020

Літній Олімпійські ігри 2020 відбудуться в Токіо.

Літні Олімпійські ігри 2020 року розпочнуться в столиці Японії Токіо 24 липня 2020 року. Церемонія закриття запланована на 9 серпня 2020 року.

Коментар: Обійми на Олімпіаді - війна перетворює приватне на публічне

Коментар: Обійми на Олімпіаді - війна перетворює приватне на публічне 09.08.2021

Після обіймів української призерки Олімпіади Магучіх із російською спортсменкою Ласіцкене у соцмережах здійнялася хвиля обурення. Цькування спортсменки неприпустиме, але є "але", пише Лариса Денисенко.
Олімпіада в Токіо: електронна фіксація результатів на рівні фантастики

Олімпіада в Токіо: електронна фіксація результатів на рівні фантастики 05.08.2021

Медалі, гроші, слава - на Олімпіаді багато залежить від того, хто зрештою опинився на п'єдесталі. У змаганнях на швидкість визначити переможця часто можна лише за допомогою техніки. DW розповідає, як це працює.
Олімпіада-2020: плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль

Олімпіада-2020: плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль 29.07.2021

Михайло Романчук приніс Україні четверту бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем.
Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків

Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків 23.07.2021

Для цьогорічної літньої Олімпіади в Токіо усі медалі атлетів виготовили із вторинної сировини. Метал для проєкту Tokyo Medal Project у Японії збирали всією країною.
У Токіо розпочалася церемонія відкриття Олімпіади

У Токіо розпочалася церемонія відкриття Олімпіади 23.07.2021

За порожніх трибун на Японському національному стадіоні у Токіо відбувається церемонія відкриття Олімпіади-2020.

Як українка брейкданс для Олімпіади популяризує (23.07.2021) 23.07.2021

Поки увага спортивного світу прикута до Токіо, де 23 липня розпочинаються літні Олімпійські ігри, деякі спортсмени вже готуються до Олімпіади в Парижі 2024 року. Саме тоді брейкданс дебютує як офіційний олімпійський спорт. Серед провідних світових брейкерів - українка.

Toyota скасувала рекламну кампанію, пов'язану з Олімпійськими іграми

Toyota скасувала рекламну кампанію, пов'язану з Олімпійськими іграми 19.07.2021

Головною причиною скасування рекламної кампанії в Toyota назвали той факт, що Олімпіада-2020 триватиме без глядачів із огляду на пандемію коронавірусу.
В Олімпійському містечку в Токіо виявлений перший випадок COVID-19

В Олімпійському містечку в Токіо виявлений перший випадок COVID-19 17.07.2021

Позитивний тест на коронавірус належить іноземцю, дані якого не розголошуються. Мешканців Олімпійського містечка у Токіо тестують щодня.

Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу

Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу 24.03.2020

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив про погоджене з МОК рішення перенести Олімпійські ігри у Токіо на 2021 рік.
Церемонія передачі олімпійського вогню Токіо відбулась в Афінах без глядачів

Церемонія передачі олімпійського вогню Токіо відбулась в Афінах без глядачів 19.03.2020

Президент олімпійського комітету Греції на стадіоні "Панатінаїкос" передав олімпійський вогонь представниці оргкомітету літньої Олімпіади в Токіо і висловив надію, що полум'я загасить коронавірус.
Японія вчасно проведе Олімпіаду-2020, незважаючи на коронавірус - міністерка

Японія вчасно проведе Олімпіаду-2020, незважаючи на коронавірус - міністерка 05.03.2020

Напередодні в Японії лунали заяви про можливе перенесення термінів проведення Олімпіади-2020 у Токіо.
У Федерації гімнастики України пояснили причини виступу українських гімнасток у Москві

У Федерації гімнастики України пояснили причини виступу українських гімнасток у Москві 07.02.2020

Українські гімнастки візьмуть участь у Гран Прі в Москві з огляду на кілька факторів, у тому числі й через потребу відібрати найкращих для участі в Олімпійських іграх 2020, кажуть у Федерації гімнастики України.
У Японії запустили проект з популяризації дистанційної роботи

У Японії запустили проект з популяризації дистанційної роботи 24.07.2017

До проекту з популяризації дистанційної роботи приєднались близько тисячі японських компаній. Як мінімум один день на рік співробітники цих компаній працюватимуть з дому.
Токіо вперше обрало жінку на посаду губернатора

Токіо вперше обрало жінку на посаду губернатора 31.07.2016

У префектурі Токіо вибори губернатора, за даними екзит-полів, завершилися перемогою 64-річної Юріко Коїке, яка стане першою жінкою на цій посаді. На її чотирирічну каденцію припадає і підготовка до Олімпіади-2020.
Губернатор Токіо іде у відставку через розкрадання коштів

Губернатор Токіо іде у відставку через розкрадання коштів 15.06.2016

Губернатора звинувачують у розкраданні коштів та нездатності підготувати столицю Японії до Олімпіади.
Літня Олімпіада-2020: які нові види спорту будуть представлені в Токіо

Літня Олімпіада-2020: які нові види спорту будуть представлені в Токіо 02.06.2016

Деякі нові види спорту подолали бар'єр для включення до програми Олімпійських ігор у Токіо у 2020 році. Міжнародний олімпійський комітет дав зелене світло п'ятьом ідеям, які були запропоновані японськими організаторами.
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