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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.
Табір оточений колючим дротом і розташований за п'ять кілометрів від інших населених пунктів. Гуманітарні організації розкритикували цей об'єкт, побудований на кошти ЄС.
Координаторку з надзвичайних ситуацій організації з Іспанії та двох ефіопських співробітників знайшли мертвими біля їхньої машини. До цього вони перестали виходити на зв'язок.
Німецький рятувальний корабель взяв на борт людей, які зазнали лиха в міжнародних водах неподалік від узбережжя Лівії.
Люди в таборах біженців на грецьких островах не мають доступу до води та мила. Екстреного переселення у безпечні місця в ЄС потребують 1600 дітей та хворих.
Врятованих поблизу грецького острова Пелопоннес людей відправили до порту Каламата. Через фактичну нездатність країн ЄС займатися порятунком біженців у Середземному морі цю діяльність відновлять благодійні організації.
Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" оголосила про припинення рятувальних операцій судна Aquarius в Середземному морі й закидає Італії протидію його місіям.
Німці охоче допомагають ближньому у передріздвяний час. Є багато способів проявити доброту - від онлайн-пожертв до опікунства над твариною у зоопарку.
5 жовтня стане відомо, хто цьогоріч отримає Нобелівську премію миру. У номінантах - 226 осіб та 115 організацій. Повний список, утім, засекречений. Розповідаємо про найбільш яскравих відомих кандидатів.
Чергова трагедія у Середземному морі сталася на початку вересня, коли внаслідок аварії двох човнів загинули понад сто осіб, повідомили в організації "Лікарі без кордонів".
Італійська та марокканська берегові охорони, а також низка неурядових організацій врятували сотні біженців з Північної Африки.
Торговці людьми вбили 15 і поранили іще понад два десятки мігрантів у місті Бені-Валід на північному заході Лівії, повідомили в організації "Лікарі без кордонів".
Понад тисячу нелегальних мігрантів на човнах врятували в Середземному морі протягом 48 годин. Рятувальники також витягли з води 11 потопельників. Більшість мігрантів висадилися в Італії.
19 загиблих і десятки поранених внаслідок авіаудару по Східній Гуті у Сирії. Спостерігачі інформують про погіршеня гуманітарної ситуації в анклаві.
"Лікарі без кордонів" (MSF) повідомили, що в М'янмі лише за один місяць було вбито майже 7000 рохінджа, зокрема понад 700 дітей віком до п'яти років.
Услід за "Лікарями без кордонів" ще дві неурядові організації з порятунку біженців припиняють рятувальні операції в Середземному морі. Благодійники скаржаться на загрозу життю через дії лівійської берегової охорони.
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