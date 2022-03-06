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"Лікарі без кордонів"

У Маріуполі намагаються здійснити ще одну спробу евакуації

У Маріуполі намагаються здійснити ще одну спробу евакуації 06.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.

На грецькому острові Самос почав роботу новий закритий табір для біженців

На грецькому острові Самос почав роботу новий закритий табір для біженців 18.09.2021

Табір оточений колючим дротом і розташований за п'ять кілометрів від інших населених пунктів. Гуманітарні організації розкритикували цей об'єкт, побудований на кошти ЄС.
В Ефіопії вбили трьох співробітників Лікарів без кордонів

В Ефіопії вбили трьох співробітників "Лікарів без кордонів" 26.06.2021

Координаторку з надзвичайних ситуацій організації з Іспанії та двох ефіопських співробітників знайшли мертвими біля їхньої машини. До цього вони перестали виходити на зв'язок.

Нове німецьке рятувальне судно Sea-Watch 4 взяло на борт перших мігрантів

Нове німецьке рятувальне судно "Sea-Watch 4" взяло на борт перших мігрантів 22.08.2020

Німецький рятувальний корабель взяв на борт людей, які зазнали лиха в міжнародних водах неподалік від узбережжя Лівії.

Лікарі без кордонів б'ють на сполох через біженців у Греції

"Лікарі без кордонів" б'ють на сполох через біженців у Греції 02.04.2020

Люди в таборах біженців на грецьких островах не мають доступу до води та мила. Екстреного переселення у безпечні місця в ЄС потребують 1600 дітей та хворих.
Круїзний лайнер врятував в Середземному морі понад сто мігрантів

Круїзний лайнер врятував в Середземному морі понад сто мігрантів 21.07.2019

Врятованих поблизу грецького острова Пелопоннес людей відправили до порту Каламата. Через фактичну нездатність країн ЄС займатися порятунком біженців у Середземному морі цю діяльність відновлять благодійні організації.
Судно Aquarius припиняє рятувати біженців у Середземному морі

Судно Aquarius припиняє рятувати біженців у Середземному морі 07.12.2018

Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" оголосила про припинення рятувальних операцій судна Aquarius в Середземному морі й закидає Італії протидію його місіям.

Пожертви по-німецьки: скільки, як і на що? (06.12.2018) 07.12.2018

Німці охоче допомагають ближньому у передріздвяний час. Є багато способів проявити доброту - від онлайн-пожертв до опікунства над твариною у зоопарку.

Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів (фотогалерея)

Нобелівська премія миру: у кого найбільше шансів (фотогалерея) 04.10.2018

5 жовтня стане відомо, хто цьогоріч отримає Нобелівську премію миру. У номінантах - 226 осіб та 115 організацій. Повний список, утім, засекречений. Розповідаємо про найбільш яскравих відомих кандидатів.

Біля берегів Лівії потонули понад 100 мігрантів - Лікарі без кордонів

Біля берегів Лівії потонули понад 100 мігрантів - "Лікарі без кордонів" 10.09.2018

Чергова трагедія у Середземному морі сталася на початку вересня, коли внаслідок аварії двох човнів загинули понад сто осіб, повідомили в організації "Лікарі без кордонів".

За добу у Середземному морі врятували понад тисячу біженців

За добу у Середземному морі врятували понад тисячу біженців 10.06.2018

Італійська та марокканська берегові охорони, а також низка неурядових організацій врятували сотні біженців з Північної Африки.

Понад сто мігрантів утекли з в'язниці торговців людьми в Лівії

Понад сто мігрантів утекли з в'язниці торговців людьми в Лівії 26.05.2018

Торговці людьми вбили 15 і поранили іще понад два десятки мігрантів у місті Бені-Валід на північному заході Лівії, повідомили в організації "Лікарі без кордонів".
У Середземному морі за вихідні врятували понад 1000 мігрантів

У Середземному морі за вихідні врятували понад 1000 мігрантів 23.04.2018

Понад тисячу нелегальних мігрантів на човнах врятували в Середземному морі протягом 48 годин. Рятувальники також витягли з води 11 потопельників. Більшість мігрантів висадилися в Італії.
Східна Гута: 19 мирних жителів загинули внаслідок авіаудару

Східна Гута: 19 мирних жителів загинули внаслідок авіаудару 22.03.2018

19 загиблих і десятки поранених внаслідок авіаудару по Східній Гуті у Сирії. Спостерігачі інформують про погіршеня гуманітарної ситуації в анклаві.
MSF: За місяць у М'янмі вбили майже сім тисяч рохінджа

MSF: За місяць у М'янмі вбили майже сім тисяч рохінджа 14.12.2017

"Лікарі без кордонів" (MSF) повідомили, що в М'янмі лише за один місяць було вбито майже 7000 рохінджа, зокрема понад 700 дітей віком до п'яти років.
Ще дві організації припиняють рятувальні операції біля берегів Лівії

Ще дві організації припиняють рятувальні операції біля берегів Лівії 14.08.2017

Услід за "Лікарями без кордонів" ще дві неурядові організації з порятунку біженців припиняють рятувальні операції в Середземному морі. Благодійники скаржаться на загрозу життю через дії лівійської берегової охорони.
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