 Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на COVID-19 (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.01.2021

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Політика й суспільство

Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на COVID-19 (відео)

Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко відверто каже про неготовність української медицини до коронавірусу. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Про виснажливу боротьбу українських лікарів проти COVID-19 - у репортажі DW.

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Українська медицина все ще не готова до COVID-19?

"Це перший рік, коли медики почали говорити в голос, до цього медики ніколи не говорили про проблеми чи про потреби. Бо кожен голосний звук з вуст медика одразу присікався..." Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко однією з перших відверто заговорила про неготовність української медицини до коронавірусу, знімаючи на відео, в яких умовах лікують хворих в інфекційних відділеннях. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Тепер за права пацієнтів боротиметься і як депутатка обласної ради. На що сподівається у Новому році - дивіться у репортажі DW:

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