Лідер німецьких лібералів виступає за зміну політики Берліна щодо Росії

Голова німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) вважає необхідною зміну політики Берліна щодо Москви. Про це лідер німецьких лібералів заявив у інтерв'ю виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), оприлюдненому в суботу, 14 вересня.

"Наш інтерес повинен полягати в тому, щоб не повторилася ескалація часів "холодної війни", а щоб знову стала можливою співпраця. Ще два роки тому я казав, що якщо ми зволікатимемо з новим діалогом аж поки питання Криму цілком не вирішиться, жодних зрушень не буде. Відтоді стало не краще, а гірше", - сказав політик, цитує інформагенція dpa.

З анексією Криму ніхто не миритиметься

Водночас Лінднер наголосив, що вчинена Росією всупереч нормам міжнародного права анексія Криму є неприйнятною. Але Росії потрібно надіслати сигнал, вважає лідер німецьких лібералів. "Якщо ви повернетеся від конфронтації до співпраці, тоді зрештою можна буде поетапно скасувати санкції", - зауважив політик.

Як приклад такого потенційного сигналу для Росії Лінднер навів нещодавню пропозицію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо повернення до формату Великої вісімки (G8), запросивши в цей клуб також і Росію. Тоді цю пропозицію Трампа канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та німецький міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) не підтримали.

Натомість якби зовнішньополітичне відомство ФРН очолював представник ВДП, то він, на переконання Лінднера, сказав би: "Тут Трамп каже правильні речі". Адже насправді в політичному плані повернення Росії до клубу найвпливовіших демократій не коштувало б багато, але такий крок дав би поштовх, вважає Лінднер. "Приниженнями багато не досягнеш", - впевнений голова ВДП.

Нагадаємо, на останніх виборах до Бундестагу, що відбулися 2017 року, ВДП посіла четверте місце, набравши 10,7 відсотка голосів. Одразу після виборів розпочалися переговори про створення урядової коаліції між консервативним блоком ХДС/ХСС, ВДП та Зеленими. Однак вони завершилися безрезультатно через вихід лібералів з переговорів. Під час передвиборчої кампанії Лінднер запропонував "заморозити" питання Криму, аби створити умови для діалогу з Росією.

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