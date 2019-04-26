 Лідерка ХДС підтримує спорудження ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2019

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Новини

Лідерка ХДС підтримує спорудження "Північного потоку-2"

Оскільки ФРН має намір відмовитись від вугілля і атомної енергії, газ стає важливою альтернативою, зазначила голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер, виступивши на захист "Північного потоку-2".

Очільниця ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Очільниця ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) виступила на захист будівництва "Північного потоку-2", одночасно зазначивши, що розуміє занепокоєння сусідніх країн щодо цього газопроводу.

За словами Крамп-Карренбауер в інтерв'ю агенції dpa, оприлюдненому в четвер, 2 травня, ХДС "завжди заявляв, що підтримує цей проект, незалежно від того, чи лежить у нас до нього душа". Роль природного газу в Німеччині як альтернативного джерела енергії зростатиме, враховуючи наміри країни у найближчі роки повністю відмовитися від використання вугілля і атомної енергії, вказала Крамп-Карренбауер.

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель на Мюнхенській конференції з безпеки висловилася за "Північний потік-2", водночас вона наголосила, що Україна має залишатися країною-транзитером газу. (16.02.2019)

Консерватор Манфред Вебер, який претендує на посаду голови Єврокомісії, висловився проти нового газопроводу і тим самим проти лінії німецької канцлерки. DW - про позицію уряду ФРН щодо "Північного потоку-2". (26.04.2019)

Нова очільниця ХДС дотримується більш консервативних поглядів, ніж її попередниця Анґела Меркель. DW - про політичний курс Аннеґрет Крамп-Карренбауер у перші 100 днів на посаді лідера християнських демократів. (17.03.2019)

Водночас лідерка ХСС зазначила, що розуміє занепокоєння з приводу газогону з боку сусідніх з Німеччиною східноєвропейських країн, зокрема України та Польщі. Крамп-Карренбауер зазначила, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) "дуже активно бореться за те, щоб врегулювати гарантії безпеки для України".

Коментуючи критичну щодо російсько-німецького енергетичного проекту риторику спільного кандидата від блоку ХДС/ХСС на майбутніх виборах в Європарламент Манфреда Вебера (Manfred Weber), Крамп-Карренбауер заявила, що вважає його позицію "цілком нормальною".

Нагадаємо, що в квітні Вебер у інтерв'ю польській газеті The Polska Times заявив, що, якщо його оберуть головою Єврокомісії, він зробить все можливе, щоб заблокувати будівництво газопроводу, що проляже дном Балтійського моря з Росії до Німеччини в обхід України. При цьому політик висловив упевненість в тому, що даний проект - "не в інтересах Євросоюзу", оскільки він посилить залежність ЄС від російської сировини.

Дивитись відео 02:58

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)

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