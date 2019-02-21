 Лідери ЄС та арабських держав домовились про ″нову епоху″ співпраці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

Лідери ЄС та арабських держав домовились про "нову епоху" співпраці

Головними темами історичної зустрічі в єгипетському Шарм-ель-Шейху стали міграція, конфлікти у арабських країнах, безпека і торгівля. Сторони вирішили і надалі працювати разом.

Учасники саміту домовились про подальшу співпрацю

Учасники саміту домовились про подальшу співпрацю

Учасники першого в історії саміту Євросоюзу та Ліги арабських держав, який у понеділок, 25 лютого, завершився у Єгипті, домовилися розпочати "нову епоху" співпраці в різних галузях. Про це йдеться в спільній підсумковій декларації учасників саміту, передає агенція dpa.

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Ворогуючі сторони домовилися докласти зусиль для підтримки перемир'я у лівійській столиці Триполі, повідомили в місії ООН. Нещодавно на тлі запеклих сутичок там було запроваджено надзвичайний стан. (09.09.2018)

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі запропонував Євросоюзу розвивати "безпечну" міграцію, а голова Європейської Ради Дональд Туск висловився за співробітництво без "глобальних держав". (24.02.2019)

Головними темами саміту були міграція, конфлікти в арабському світі, безпека і торгівля. Обидві сторони домовилися про проведення регулярних зустрічей на вищому рівні у майбутньому, наступний саміт відбудеться у 2022 році у Брюсселі, повідомив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Він також високо оцінив результати саміту, хоча і визнав розбіжності між його учасниками. "Для нас було природно мати різні точки зору з певних питань, у плані їхнього визначення та вирішення", - зазначив він.

Своєю чергою канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала лідерів арабських країн підтримати "процес політичних змін" у Сирії з тим, щоб шість мільйонів людей, які покинули цю країну і стали біженцями, могли повернутися додому. "Я попросила країни-членів Ліги арабських держав працювати разом для цього процесу політичних змін", - зазначила вона. Зокрема, вона закликала сформувати конституційний комітет та розпочати "всеосяжні консультації". Канцлерка також підтвердила підтримку зусиль для мирного врегулювання конфлікту в Лівії.

За її словами, долі ЄС та країн-учасниць Ліги арабських держав є взаємопов'язаними, і тому Європа є зацікавленою в економічному процвітанні в арабському світі. Але, переконана Меркель, це єе можливим лише за умови існування сильного громадянського суспільства та дотримання прав людини у цих країнах. 

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