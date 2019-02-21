Лідери ЄС та арабських держав домовились про "нову епоху" співпраці

Учасники першого в історії саміту Євросоюзу та Ліги арабських держав, який у понеділок, 25 лютого, завершився у Єгипті, домовилися розпочати "нову епоху" співпраці в різних галузях. Про це йдеться в спільній підсумковій декларації учасників саміту, передає агенція dpa.

Головними темами саміту були міграція, конфлікти в арабському світі, безпека і торгівля. Обидві сторони домовилися про проведення регулярних зустрічей на вищому рівні у майбутньому, наступний саміт відбудеться у 2022 році у Брюсселі, повідомив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Він також високо оцінив результати саміту, хоча і визнав розбіжності між його учасниками. "Для нас було природно мати різні точки зору з певних питань, у плані їхнього визначення та вирішення", - зазначив він.

Своєю чергою канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала лідерів арабських країн підтримати "процес політичних змін" у Сирії з тим, щоб шість мільйонів людей, які покинули цю країну і стали біженцями, могли повернутися додому. "Я попросила країни-членів Ліги арабських держав працювати разом для цього процесу політичних змін", - зазначила вона. Зокрема, вона закликала сформувати конституційний комітет та розпочати "всеосяжні консультації". Канцлерка також підтвердила підтримку зусиль для мирного врегулювання конфлікту в Лівії.

За її словами, долі ЄС та країн-учасниць Ліги арабських держав є взаємопов'язаними, і тому Європа є зацікавленою в економічному процвітанні в арабському світі. Але, переконана Меркель, це єе можливим лише за умови існування сильного громадянського суспільства та дотримання прав людини у цих країнах.