Лідери ЄС обурені рішенням Трампа заборонити в'їзд до США з Європи

Лідери Європейського Союзу обурені одностороннім рішенням Сполучених Штатів Америки тимчасово заборонити в'їзд з країн Шенгенської зони у зв'язку з пандемією коронавірусу. "Євросоюз засуджує той факт, що рішення США запровадити заборону на в'їзд було ухвалено в односторонньому порядку та без консультацій", - йдеться у спільній заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та голови Європейської Ради Шарля Мішеля від четверга, 12 березня.

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У заяві наголошується, що коронавірус є "глобальною кризою, не обмежений якимось континентом та вимагає співпраці замість односторонніх дій". Вони також відкинули закиди президента США Дональда Трампа стосовно того, що Європа нібито замало робить для боротьби з поширенням коронавірусу. ЄС вдається до "рішучих дії для обмеження розповсюдження цього вірусу", наголосили фон дер Ляєн та Шарль Мішель.

Напередодні, 11 березня, Дональд Трамп оголосив про рішення з 13 березня заборонити подорожі до США з країн Європи. Ця заборона діятиме наступні 30 днів та стосуватиметься 26 держав, що входять до Шенгенської зони. Особам, які протягом останніх 14 днів перебували на території Шенгену, заборонятиметься в'їзд до США. Обмеження не розповсюджуватимуться на громадян США, а також на осіб, що постійно проживають в країні, найближчих родичів громадян Сполучених Штатів та ще низку винятків, зазначених в указі Трампа. Але їм після повернення до США доведеться провести відповідні медичні обстеження для того, щоб виключити зараження вірусом.