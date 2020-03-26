 Лідери п′яти держав світу виступають за ″глобальний альянс проти коронавірусу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

Лідери п'яти держав світу виступають за "глобальний альянс проти коронавірусу"

Президент Німеччини, а також лідери Йорданії, Ефіопії, Сінгапуру і Еквадору закликали світове співтовариство об'єднати зусилля при розробці вакцини проти коронавірусу, а також справедливо розподілити її по всьому світу.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), а також лідери Йорданії, Ефіопії, Сінгапуру і Еквадору закликали створити "глобальний альянс проти коронавірусу". Про необхідність об'єднання зусиль держав вони заявили у спільній статті, опублікованій у середу, 1 квітня, у британському виданні The Financial Times.

"Перед цим вірусом ми всі рівні, і нам потрібно працювати разом, щоб перемогти його, - йдеться в статті. - Ця пандемія не пощадить жодної країни, незалежно від того, наскільки розвинена її економіка і технології та наскільки великі її можливості". Автори статті вважають необхідними міжнародну кооперацію при розробці вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2, а також її подальший справедливий розподіл по всьому світу.

"Доступність вакцини і ефективного методу лікування захворювання по всьому світу повинні стати видатним прикладом "глобального суспільного надбання", - йдеться в статті, яку підписали Штайнмаєр, король Йорданії Абдалла II, президентка Ефіопії Сале-Ворк Зевде, президентка Сінгапуру Халіма Якоб і президент Еквадору Ленін Морено.

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"Кризи, подібні нинішній, виявляють кращі і гірші сторони в людях", - йдеться в статті. На думку п'ятьох політиків, їхнє завдання полягає в тому, щоб стимулювати перше і приглушати друге.

Число заражених коронавірусом у світі досягло майже 900 тисяч

За даними американського Університету Джонса Хопкінса, на ранок 1 квітня у всьому світі зареєстровано понад 859 тисч випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померло вже понад 42 тисяч людей.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в США - 189,5 тисячі. В Україні зареєстровано 645 випадків зараження коронавірусом.

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