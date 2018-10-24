Лідерам демократів США відправили вибухові пристрої

Кілька посилок з вибуховими пристроямивідправили також іншим топ-політикам та прихильникам Демократичної партії США, окрім Гілларі Клінтон та Барака Обами. Станом на ранок четверга, 25 жовтня, відомо про близько десяти таких пакунків. Їх, зокрема, відправили ще генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, екс-директорові ЦРУ Джону Бреннанові та мільярдеру-донору демократів Джорджеві Соросу, а також критичному до республіканців телеканалові CNN, повідомляє Reuters.

Ще дві "посилки" надійшли представниці Каліфорнії у Конгресі Максін Вотерс, як розповіли в Федеральному бюро розслідувань (ФБР) США. Можливо, ще один пакунок відправляли екс-віце-президенту Джо Байденові. Жодне з відомих спецслужбам відправлень не вибухнуло. Наразі ніхто не брав на себе відповідальність за акцію, яку влада США вважає терористичним актом. Президент Дональд Трамп, який неодноразово називав демократів "злочинцями" та "мафією", засудив ці дії, зазначає німецька медіакомпанія Deutschlandfunk.

Директор ФБР Крістофер Рей звернувся до громадян з проханням надати усю можливу інформацію. "Це розслідування - найвищий пріоритет ФБР (..) Ми продовжимо роботу для встановлення особи та арешту того, хто відповідальний за ці посилки", - цитує його ФБР на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

Погрози демократам припали на час, коли залишається лише два тижні до критичних для американської політики проміжних виборів до Конгресу. На запланованому на 6 листопада голосуванні вирішиться, чи зможуть демократи повернути собі контроль над однією чи обома палатами парламенту країни, позбавивши Трампа та Республіканську партію більшості у них.