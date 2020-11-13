Львів оголосив суботу і неділю робочими днями

Міськрада Львова оголосила суботу та неділю на території міста робочими днями для закладів харчування та розважальних закладів до 30 листопада. Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у п'ятницю, 13 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно закінчилося засідання виконкому. Ухвалили рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків" - написав Садовий.

Читайте також: "Це дурниця": влада Львова виступила проти "карантину вихідного дня"

"Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин "вихідного дня", бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю", - пояснив мер Львова.

Він також закликав підприємців показувати скан рішення виконкому, який він виклав на сторінці, якщо "хтось буде намагатись заважати працювати", та звертатися на гарячу лінію міста. "Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права", - підкреслив Садовий.

"Це нетипова ситуація. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб уряд ухвалював рішення, не порадившись з підприємцями, яких просто викидають на вулицю без жодних засобів для існування", - додав він.

До міст-бунтівників приєднався Житомир

Також у п'ятницю стало відомо, що Житомир також не виконуватиме рішення уряду про запровадження карантину "вихідного дня".

"Кабінет міністрів ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня. Я особисто не маю морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли", - написав мер Житомира Сергій Сухомлин на сторінці у Facebook.

Мер зазначив, що додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти й годувати свої сім'ї. "До того ж, при такій кількості хворих два дні локдауну на ситуацію не вплинуть. Це підтверджують вірусологи й епідеміологи", - додав Сухомлин.

Читайте також: Куди приведе Україну карантин вихідного дня?

Нагадаємо, раніше про критичне ставлення до рішення уряду про запровадження "карантину вихідного дня" заявили у містах Рівне, Черкаси, Мукачево, Слов'янськ, Львів, Одеса і Тернопіль. Влада цих міст охарактеризовала рішення уряду про карантин вихідного дня як "велику помилку", "дурницю" й "імітацію боротьби з коронавірусом".

Карантин "вихідного дня"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 11 листопада заявив, що в Україні з 14 листопада буде запроваджено "карантин вихідного дня", який попередньо діятиме до 30 листопада. За словами голови уряду, такий крок є "оптимальним форматом додаткових обмежень". Адже, за його словами, повного локдауну економіка країни не витримає.

Читайте також: Шмигаль: Рішення уряду про карантин повинні виконувати всі

Відповідно до нових карантинних обмежень, в Україні з 00:00 суботи до 00:00 понеділка додатково до постійних обмежень буде заборонено прийом відвідувачів закладами громадського харчування, можлива тільки торгівля на винос. Продовжуватимуть діяльність установи, що надають фінансові послуги та діяльність з інкасації, оператори поштового зв'язку й медичної практики, ветеринарної практики, автозаправні комплекси без зон харчування, з техобслуговування і ремонту транспортних засобів.