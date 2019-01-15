 Луценко не має доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

Луценко не має доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що доказів причетності Леоніда Кучми до вбивства Георгія Гонгадзе немає, а смерть екс-глави МВС Юрія Кравченка була самогубством

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відсутність юридичних доказів причетності другого президента України Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році.

"У мене немає зараз юридичних доказів того, що особисто Кучма давав команду на знищення Гонгадзе", - заявив генпрокурор в інтерв'ю програмі "В гостях у Дмитра Гордона", яке вийшло в ефір у понеділок, 21 січня. За його словами, майор Микола Мельниченко так і не здав у прокуратуру оригінали записів, які він таємно робив у президентському кабінеті.

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Тіло українського журналіста Георгія Гонгадзе поховали на території церкви Миколи Набережного на Подолі у Києві майже через 16 років після того, як його востаннє бачили живим. (22.03.2016)

15 років по тому, як був убитий журналіст Георгій Гонгадзе, у родини з’явилась надія дізнатись реальних замовників цього злочину, повідомила DW адвокат родини. (16.09.2015)

Також Луценко висловив переконання, що смерть у 2005 році екс-глави міністерства внутрішніх справ України Юрія Кравченка була самогубством. "Мій висновок такий. Він (Кравченко. - Ред.) самостійно прийшов до смерті. Не виключаю, що йому допомагали, але це було його рішення", - сказав генпрокурор. За його словами, до самогубства Кравченка підштовхнула повістка в прокуратуру. "Він був у шоці, він був особистістю, яка не уявляла себе не на волі", - сказав Луценко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Кравченко був знайдений мертвим у своєму будинку в дачному селищі Конча-Заспа під Києвом уранці 4 березня 2005 року. Того дня його мали допитати в Генеральній прокуратурі у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. 

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