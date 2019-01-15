Луценко не має доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відсутність юридичних доказів причетності другого президента України Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році.

"У мене немає зараз юридичних доказів того, що особисто Кучма давав команду на знищення Гонгадзе", - заявив генпрокурор в інтерв'ю програмі "В гостях у Дмитра Гордона", яке вийшло в ефір у понеділок, 21 січня. За його словами, майор Микола Мельниченко так і не здав у прокуратуру оригінали записів, які він таємно робив у президентському кабінеті.

Також Луценко висловив переконання, що смерть у 2005 році екс-глави міністерства внутрішніх справ України Юрія Кравченка була самогубством. "Мій висновок такий. Він (Кравченко. - Ред.) самостійно прийшов до смерті. Не виключаю, що йому допомагали, але це було його рішення", - сказав генпрокурор. За його словами, до самогубства Кравченка підштовхнула повістка в прокуратуру. "Він був у шоці, він був особистістю, яка не уявляла себе не на волі", - сказав Луценко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Кравченко був знайдений мертвим у своєму будинку в дачному селищі Конча-Заспа під Києвом уранці 4 березня 2005 року. Того дня його мали допитати в Генеральній прокуратурі у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.