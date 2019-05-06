Луценко не бачить підстав для своєї відставки

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в понеділок, 6 травня, заявив, що не бачить підстав для своєї відставки, проте готовий піти з посади. "Мені складно працюється, але я працюю чесно. Наразі я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку", - сказав генпрокурор журналістам, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому він нагадав, що закон України "Про прокуратуру" передбачає зміну генпрокурора у двох випадках: коли той сам хоче піти або коли парламент відправляє генпрокурора у відставку. Якщо ж парламент висловить йому недовіру, він це сприйме "абсолютно нормально та спокійно", сказав Луценко.

"Я готовий до цього. Наскільки я знаю, збір підписів за мою відставку розпочався, і, за даними за минулий тиждень, аж 19 підписів зібрано. Тільки-но буде 150 - поговоримо. Я готовий до звіту в парламенті й готовий до будь-якого рішення парламенту", - наголосив генпрокурор.

На думку Луценка, домогтися його відставки хоче радник новообраного президента України Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. "Один із представників штабу Зеленського, на прізвище Данилюк, - фігурант кримінального провадження НАБУ - постійно хоче вирішити свою проблему, і хоче вирішити її специфічним способом: не вибачитися за брехню в декларації, не зняти свої амбіції на будь-які державні посади через кримінальне правопорушення, допущене ним під час обіймання державної посади, а зняти джерело проблем - Луценка", - сказав генпрокурор.

Водночас Луценко готовий поділитися з Володимиром Зеленським своїм баченням у питаннях боротьби з корупцією та подолання монополізму. "Якщо йому буде цікава моя точка зору на те, що необхідно змінити, щоб у країні було краще, наприклад, у питаннях боротьби з корупцією, або в подоланні монополізму, або в інших питаннях, - я готовий із ним поспілкуватися з поваги до всенародно обраного глави держави", - сказав Луценко.

Розпуск Верховної Ради можливий і після 28 травня

Луценко також висловив свою думку щодо можливості розпуску Верховної Ради України. За словами генпрокурора, законодавчі підстави для розпуску парламенту є і в разі вступу президента на посаду до 28 травня, і після цієї дати.

"Насправді, юридичні оцінки допускають розпуск і до 28 травня, і після 28 травня. Тому говорити, що єдина мета інавгурації - розпуск парламенту, м'яко кажучи, не дуже розумно", - додав він.

Луценко також зазначив, що наразі ані обраний президент Володимир Зеленський, ані його представники не зверталися до нього для проведення зустрічі. "Із паном Зеленським у мене давні стосунки - це знають усі, хто дивиться "95 квартал". Але були і непублічні зустрічі, зокрема і минулого року. Вони не були частими, але були досить регулярними", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, що 21 квітня після оголошення результатів екзит-полів новобраний президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести кадрові перестановки, зокрема змінити генерального прокурора України Юрія Луценка. "Луценко - це стара команда. Ми призначатимемо нових людей, і це стосується не тільки пана Луценка", - сказав Зеленський.