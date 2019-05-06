 Луценко не бачить підстав для своєї відставки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2019

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Новини

Луценко не бачить підстав для своєї відставки

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не бачить ані юридичних, ані моральних підстав для своєї відставки, але готовий до неї.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в понеділок, 6 травня, заявив, що не бачить підстав для своєї відставки, проте готовий піти з посади. "Мені складно працюється, але я працюю чесно. Наразі я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про відставку", - сказав генпрокурор журналістам, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому він нагадав, що закон України "Про прокуратуру" передбачає зміну генпрокурора у двох випадках: коли той сам хоче піти або коли парламент відправляє генпрокурора у відставку. Якщо ж парламент висловить йому недовіру, він це сприйме "абсолютно нормально та спокійно", сказав Луценко.

"Я готовий до цього. Наскільки я знаю, збір підписів за мою відставку розпочався, і, за даними за минулий тиждень, аж 19 підписів зібрано. Тільки-но буде 150 - поговоримо. Я готовий до звіту в парламенті й готовий до будь-якого рішення парламенту", - наголосив генпрокурор.

На думку Луценка, домогтися його відставки хоче радник новообраного президента України Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. "Один із представників штабу Зеленського, на прізвище Данилюк, - фігурант кримінального провадження НАБУ - постійно хоче вирішити свою проблему, і хоче вирішити її специфічним способом: не вибачитися за брехню в декларації, не зняти свої амбіції на будь-які державні посади через кримінальне правопорушення, допущене ним під час обіймання державної посади, а зняти джерело проблем - Луценка", - сказав генпрокурор.

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Водночас Луценко готовий поділитися з Володимиром Зеленським своїм баченням у питаннях боротьби з корупцією та подолання монополізму. "Якщо йому буде цікава моя точка зору на те, що необхідно змінити, щоб у країні було краще, наприклад, у питаннях боротьби з корупцією, або в подоланні монополізму, або в інших питаннях, - я готовий із ним поспілкуватися з поваги до всенародно обраного глави держави", - сказав Луценко.

Розпуск Верховної Ради можливий і після 28 травня

Луценко також висловив свою думку щодо можливості розпуску Верховної Ради України. За словами генпрокурора, законодавчі підстави для розпуску парламенту є і в разі вступу президента на посаду до 28 травня, і після цієї дати.

"Насправді, юридичні оцінки допускають розпуск і до 28 травня, і після 28 травня. Тому говорити, що єдина мета інавгурації - розпуск парламенту, м'яко кажучи, не дуже розумно", - додав він.

Луценко також зазначив, що наразі ані обраний президент Володимир Зеленський, ані його представники не зверталися до нього для проведення зустрічі. "Із паном Зеленським у мене давні стосунки - це знають усі, хто дивиться "95 квартал". Але були і непублічні зустрічі, зокрема і минулого року. Вони не були частими, але були досить регулярними", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, що 21 квітня після оголошення результатів екзит-полів новобраний президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести кадрові перестановки, зокрема змінити генерального прокурора України Юрія Луценка. "Луценко - це стара команда. Ми призначатимемо нових людей, і це стосується не тільки пана Луценка", - сказав Зеленський.

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