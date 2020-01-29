 Лукашенко пообіцяв Помпео, що Білорусь не буде частиною іншої країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко пообіцяв Помпео, що Білорусь не буде частиною іншої країни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв держсекретарю США Майку Помпео, що Білорусь не увійде до складу іншої країни.

Олександр Лукашенко та Майк Помпео

Олександр Лукашенко (ліворуч) та Майк Помпео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв держсекретарю США Майку Помпео, що Білорусь не увійде до складу іншої країни. "Пан Лукашенко сказав, що Білорусь суверенна й незалежна країна й ми (білоруси. - Ред.) не можемо бути частиною якоїсь іншої країни", - заявив у суботу, 1 лютого, в Мінську державний секретар США Майк Помпео.

На зустрічі з Лукашенком Помпео заявив, що США готові підтримувати незалежність Білорусі. Водночас держсекретар відзначив, що Білорусь має "тривалу історію з Росією, але ми не говоримо про вибір між нами і ними".

DW.COM

Під час бліцвізиту до України держсекретар США Майк Помпео провів низку зустрічей з питань безпеки, економічної співпраці та діяльності ПЦУ. Експерти ж припустили, що йшлось і про інше. (31.01.2020)

Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що для офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до США жодних передумов не висувалося. (31.01.2020)

Він також зазначив, що США готові забезпечити Білорусь нафтою. "Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити необхідною нафтою на сто відсотків за конкурентими цінами", - цитує Помпео "Інтерфакс". Нагадаємо, що зараз Білорусь через суперечку щодо ціни сировини не закуповує російську нафту.

Як повідомив Помпео, найближчим часом США призначать свого посла в Білорусі. Водночас він зазначив, що США "поки не готові" зняти всі обмежувальні заходи щодо Білорусі. Втім, за словами держсекретаря, Вашингтон розгляне, які санкції можна зняти.

Нагадаємо, що в рамках свого турне Помпео вже відвідав Великобританію та Україну. Після візиту до Білорусі держсекретар США відвідає Казахстан та Узбекистан.

Дивитись відео 28:30

Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: сповідь співучасника. Ексклюзив DW (16.12.2019)

Аудіо й відео до теми

Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: сповідь співучасника. Ексклюзив DW (16.12.2019)  

Також за темою

US-Außenminister Mike Pompeo

Помпео в Києві - на тлі скандалів і з обіцянкою підтримки 29.01.2020

На тлі вирішальної фази імпічменту щодо президента США Дональда Трампа до Києва їде держсекретар Майк Помпео. Напередодні візиту стали відомі його критичні висловлювання про Україну.

USA West Palm Beach, Florida | Mike Pompeo, Außenminister

Держсекретар США Помпео прибуде з візитом до Києва 30 січня 24.01.2020

Держсекретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня, повідомили в Держдепартаменті. У рамках візиту він має зустрітися з Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком.

USA Außenminister Pompeo

Держсекретар США Майк Помпео 3 січня відвідає Київ 30.12.2019

У Києві держсекретар США Майк Помпео планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та міністрами, а також вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

Завод Південмаш. Економіка України зростає швидше, ніж світова? (picture alliance/dpa/epa/M. Markiv)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова?

Економіка України зростає швидше, ніж у світова. Про це Олексій Гончарук заявив у Давосі. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  