Лукашенко пообіцяв Помпео, що Білорусь не буде частиною іншої країни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв держсекретарю США Майку Помпео, що Білорусь не увійде до складу іншої країни. "Пан Лукашенко сказав, що Білорусь суверенна й незалежна країна й ми (білоруси. - Ред.) не можемо бути частиною якоїсь іншої країни", - заявив у суботу, 1 лютого, в Мінську державний секретар США Майк Помпео.

На зустрічі з Лукашенком Помпео заявив, що США готові підтримувати незалежність Білорусі. Водночас держсекретар відзначив, що Білорусь має "тривалу історію з Росією, але ми не говоримо про вибір між нами і ними".

Він також зазначив, що США готові забезпечити Білорусь нафтою. "Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити необхідною нафтою на сто відсотків за конкурентими цінами", - цитує Помпео "Інтерфакс". Нагадаємо, що зараз Білорусь через суперечку щодо ціни сировини не закуповує російську нафту.

Як повідомив Помпео, найближчим часом США призначать свого посла в Білорусі. Водночас він зазначив, що США "поки не готові" зняти всі обмежувальні заходи щодо Білорусі. Втім, за словами держсекретаря, Вашингтон розгляне, які санкції можна зняти.

Нагадаємо, що в рамках свого турне Помпео вже відвідав Великобританію та Україну. Після візиту до Білорусі держсекретар США відвідає Казахстан та Узбекистан.