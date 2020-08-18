Литва готує санкції щодо Лукашенка та білоруських посадовців

Литва підготувала список національних санкцій щодо білоруських посадовців, які відповідальні за фальсифікації на виборах і насильство проти демонстрантів, заявив міністр закордонних справ країни Литви Лінас Лінкявічюс.

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"Ми вітаємо рішучість Європейської Ради продовжувати процес, який ми обговорювали на зустрічі міністрів закордонних справ, почати процес щодо європейських санкцій, це дуже важливо. На підтримку цього рішення ми почали процес введення і національних санкцій проти тих, хто застосовував насильство, надмірну силу, проти керівників тих відомств, які відповідають за ці дії, проти тих, хто фальсифікував вибори", - заявив міністр у коментарі місцевій агенції новин BNS, опублікованому в четвер, 20 серпня.

Міністр повідомив, що у списку є 32 посадові особи Білорусі, серед них й президент сусідньої держави Олександр Лукашенко, деякі близькі до нього люди, а також посадовці загону міліції спеціального призначення (ОМОН), Комітету держбезпеки та Центрвиборчкому Білорусі. Їхні імена міністр не назвав.

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За словами Лінкявічюса, це буде внесок Литви в колективні дії Євросоюзу після білоруських подій. Остаточне рішення про введення санкцій має ухвалити міністерство внутрішніх справ Литви, на розгляд якого передали список. Санкції передбачають, зокрема, заборону в'їзду до Литви.

"Санкції, відверто кажучи, дуже символічні, тому що найважливішими будуть європейські санкції. Утім, це те, що ми можемо зробити на даний момент", - додав Лінкявічюс.

Згодом прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс повідомив, що національний санкційний список може бути затверджений 20-го або 21 серпня, "залишилися лише технічні питання, є процедурні питання, які зараз виконує МВС", цитує агентство новин "Інтерфакс".

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Латвія поки національні санкції не розглядає

Тим часом міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що Рига повинна концентруватися на загальному списку санкцій ЄС проти білоруських чиновників. Він зазначив, що не бачить підстав для окремих санкцій проти представників білоруської влади з латвійської боку, хоча і не виключає цієї можливовості.

Напередодні учасники саміту глав держав та урядів ЄС заявили, що не визнають результат нещодавніх президентських виборів у Білорусі. Голосування не було ані вільним, ані чесним, наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Глави МЗС країн ЄС минулого тижня дали "зелене світло" запровадженню персональних санкцій проти відповідальних за фальсифікації на виборах та застосування насильства проти демонстрантів у Білорусі. Список складає зовнішньополітична служба ЄС.

Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими, багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

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