Литва визнала примусове вивезення українців до РФ депортацією

Литва визнала примусове вивезення українців до РФ та тимчасово окупованих територій депортацією. Відповідну резолюцію підтримали 50 парламентарів сейму країни, повідомляє інтернет-видання Delfi.

"Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового - відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а, мабуть, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей", - цитує видання одну з ініціаторок резолюції, нардепку Консервативної партії Литви Радвілле Моркунайте-Мікуленене.

У документі засуджується вигнання понад мільйона цивільних зі своїх будинків і примусову їх депортацію до Росії або на підконтрольні їй території, "щоб знищити українську ідентичність". Крім того, там наголошується, що серед вивезених людей були 200 тисяч дітей.

Також сейм звернувся цією резолюцією до інших держав, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до депортації, а також скоює злочини проти людяності, геноцид та інші воєнні злочини.

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