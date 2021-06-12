Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Лесбос

Лесбос - грецький острів в Егейському морі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лесбос".

Лесбос є третім за величиною грецьким островом. На Лесбосі проживає понад 90 тисяч осіб. Через близькість Лесбосу до берегів Туреччини цей острів використовують біженці, які прагнуть потрапити до країн ЄС. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд у Греції дав 10 років тюрми чотирьом обвинуваченим у підпалі табору Морія

Суд у Греції дав 10 років тюрми чотирьом обвинуваченим у підпалі табору "Морія" 12.06.2021

Шестеро мігрантів, за даними обвинувачення, влаштували підпал табору, аби домогтися переселення на материкову частину Греції. Двох з них засудили раніше.
Суд у Греції засудив двох неповнолітніх за підпал табору Морія

Суд у Греції засудив двох неповнолітніх за підпал табору "Морія" 10.03.2021

У Греції до п'ятирічного ув'язнення засудили двох 17-річних афганців, які брали участь у підпалі табру біженців "Морія" на острові Лесбос.
Новий табір для біженців на Лесбосі частково затопило

Новий табір для біженців на Лесбосі частково затопило 13.10.2020

Близько сотні наметів затопило на Лесбосі у тимчасовому таборі, зведеному для біженців та мігрантів, що залишились просто неба після того, як вогонь повністю знищив табір, де вони перебували.
В Афінах натякнули на німецьких шпигунів, які допомагають біженцям

В Афінах натякнули на "німецьких шпигунів", які допомагають біженцям 04.10.2020

За даними Національної служби розвідки Греції, представники неурядових організацій, котрі надають допомогу біженцям, ніби здійснюють шпигунську діяльність та сприяють контрабандистам.

До Німеччини прибули біженці з Греції

До Німеччини прибули біженці з Греції 30.09.2020

До Німеччини літаком прибули у середу 139 біженців з Греції. Серед них більше півсотні неповнолітніх без супроводу дорослих, які раніше були в таборі "Морія", що згорів.
На Лесбосі 9 тисяч мігрантів переселили у новий табір

На Лесбосі 9 тисяч мігрантів переселили у новий табір 19.09.2020

Понад 213 поселенців виявилися інфікованими коронавірусом, їх ізолювали в межах нового притулку.
На Лесбосі поліція почала переселяти біженців з Морії у новий табір

На Лесбосі поліція почала переселяти біженців з "Морії" у новий табір 17.09.2020

У операції беруть участь зокрема 70 жінок-поліцейських, які намагаються переконати біженців у необхідності переселення до нового табору
Німеччина планує прийняти ще понад 1500 мігрантів з Греції

Німеччина планує прийняти ще понад 1500 мігрантів з Греції 15.09.2020

У Німеччині планують прийняти ще понад півтори тисячі мігрантів з Греції. Про це домовились у правлячій коаліції ХДС/ХСС і СДПН.
Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у підпалі табору для біженців Морія

Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у підпалі табору для біженців "Морія" 15.09.2020

Грецька поліція затримала на Лесбосі п'ятеро осіб, підозрюваних у підпалі табору для біженців "Морія". Ще одного підозрюваного розшукують.
Поневіряння і надія: Лесбос після пожежі у найбільшому таборі для біженців

Поневіряння і надія: Лесбос після пожежі у найбільшому таборі для біженців 15.09.2020

Ситуацію на грецькому острові Лесбос після пожежі у таборі для біженців "Морія" поки остаточно не взято під контроль. Що там відбувається зараз і чого побоюються у ЄС? Репортаж DW.
У ЄС міркують про створення нового табору для біженців на Лесбосі

У ЄС міркують про створення нового табору для біженців на Лесбосі 14.09.2020

Європейський Союз і Греція можуть спільно створити новий табір для біженців на острові Лесбос. Канцлерка ФРН Анґела Меркель підтримує цю ідею.
Тимчасовий табір на Лесбосі прийняв перших мігрантів

Тимчасовий табір на Лесбосі прийняв перших мігрантів 13.09.2020

Наразі лише 200 мігрантів знайшли притулок у тимчасовому таборі "Кара Тепе", розрахованому на 3000 жителів. Внаслідок пожежі у таборі для біженців "Моріа" без даху над головою залишились близько 12000 осіб.
На Лесбосі поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів

На Лесбосі поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів 12.09.2020

На Лесбосі поліцейські застосували сльозогінний газ під час сутичок з мігрантами, які вимушені жити в нелюдських умовах після пожежі.
Ситуація з біженцями на Лесбосі погіршується: немає їжі і води

Ситуація з біженцями на Лесбосі погіршується: немає їжі і води 12.09.2020

Тисячі людей на грецькому острові Лесбос після нищівної пожежі у таборі для біженців "Морія" зіткнулися з необхідністю виживати просто неба. В ЄС досі не вирішили, як допомогти мігрантам.
ФРН прийме 150 дітей-біженців з грецького острова Лесбос

ФРН прийме 150 дітей-біженців з грецького острова Лесбос 11.09.2020

Дітей та підлітків зі знищеного на Лесбосі пожежею табору Moria висловили готовність прийняти десять держав ЄС. Німеччина та Франція візьмуть більшу їх частину.
ФРН, Франція і Нідерланди приймуть дітей-біженців з Лесбоса

ФРН, Франція і Нідерланди приймуть дітей-біженців з Лесбоса 10.09.2020

Лідери Німеччини, Франції і Нідерландів оголосили, що приймуть у своїх країнах неповнолітніх мігрантів з табору на Лесбосі, які залишилися без житла через масштабну пожежу у таборі для біженців.
Інші статті