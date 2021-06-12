Лесбос - грецький острів в Егейському морі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лесбос".

Лесбос є третім за величиною грецьким островом. На Лесбосі проживає понад 90 тисяч осіб. Через близькість Лесбосу до берегів Туреччини цей острів використовують біженці, які прагнуть потрапити до країн ЄС. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.