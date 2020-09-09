 В Афінах натякнули на ″німецьких шпигунів″, які допомагають біженцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Афінах натякнули на "німецьких шпигунів", які допомагають біженцям

За даними Національної служби розвідки Греції, представники неурядових організацій, котрі надають допомогу біженцям, ніби здійснюють шпигунську діяльність та сприяють контрабандистам.

Човен з біженцями біля берегів Греції (архівне фото)

Човен з біженцями біля берегів Греції (архівне фото)

Грецька влада закидає членам неурядових організацій шпигунство та сприяння незаконному переміщенню людей. Такими є дані грецької Національної служби розвідки, повідомив заступник міністра захисту громадян Лефтерій Ойконому в інтерв'ю газеті To Proto Thema у неділю, 4 жовтня, пише dpa.

Інформагенція звертає увагу, що представники грецької поліції минулого тижня заявляли про щонайменше 35 представників доброчинних організацій, щодо яких ведеться розслідування через шпигунство та сприяння контрабанді людей.

Як зазначає представник міністерства захисту громадян, активісти ніби передають до контрабандистів у Туреччині дані про розташуваня суден грецької берегової охорони та можливі місця висадки мігрантів на берегах острова Лесбос. Які саме неурядові організації вчиняють ймовірно незаконні дії, співрозмовник газети не вказав, однак зазначив, що йдеться про "шпигунів "made in Germany".

Читайте також: Поневіряння і надія: Лесбос після пожежі у найбільшому таборі для біженців

Як відомо, низка доброчинних організацій надають різноманітну допомогу біженцям, які опинились у скруті. Зокрема, судна цих організацій рятують мігрантів у морі, коли їхні човни зазнають лиха, годують їх та доставляють на берег. Уже кілька років влада Греції забороняє суднам цих організацій заходити в грецькі порти.

Нагадаємо, напередодні Управління Верховного комісара ООН з питань біженців повідомило, що за останні сім років у Середземному морі при спробі дістатись берегів Європи загинули близько 20,4 тисячі людей. 

Найбльший у ЄС табір для біженців, яким вдалось дістатись берегів, розташовувався на острові Лесбос. У "Морії", розрахованій на 2800 осіб, мешкали близько 12 тисяч людей, однак у ніч на 9 вересня табір повністю згорів. Наразі 9 тисяч мігрантів оселились в тимчасовому таборі на Лесбосі.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

Мальту звинуватили у жорстокому поводженні з мігрантами

Amnesty International стверджує, що влада Мальти вдається до "небезпечних і незаконних" практик з метою депортації мігрантів-біженців.  

Попри коронавірус: до Італії морем продовжують прибувати мігранти

На тлі нинішньої пандемії COVID-19 Італія та Мальта закрили свої порти для рятувальних суден. Попри це до цих двох країн продовжують прибувати морем мігранти.  

Також за темою

Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria

ЄС надасть екстрену допомогу біженцям на острові Лесбос 09.09.2020

ЄС та ООН вирішують питання про надання екстреної допомоги мешканцям найбільшого табору в Європі, який згорів дощента. Без прихистку залишились понад 12 тисяч людей. На Лесбосі запроваджений надзвичайни стан.

Griechenland Lesbos Moria Camp

Поневіряння і надія: Лесбос після пожежі у найбільшому таборі для біженців 15.09.2020

Ситуацію на грецькому острові Лесбос після пожежі у таборі для біженців "Морія" поки остаточно не взято під контроль. Що там відбувається зараз і чого побоюються у ЄС? Репортаж DW.

Deutschland Migranten aus Moria landen in Hannover

До Німеччини прибули біженці з Греції 30.09.2020

До Німеччини літаком прибули у середу 139 біженців з Греції. Серед них більше півсотні неповнолітніх без супроводу дорослих, які раніше були в таборі "Морія", що згорів.

Реклама

Докладно

Уйгурів у Сіньцзяні утримують у таборах, які критики порівнюють із концентраційними

Етнічний соціалізм Китаю

Брутальна політика китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо етнічних меншин - нове явище, вважає Александер Ґерлах.  

Робота в службі таксі оплачується краще, ніж чиновницька, каже Андрій Бондарчук (DW/A. Magazova)

Був мером - став таксистом

Ексмер Дебальцевого Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати до Києва, де тепер... таксує.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  