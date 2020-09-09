В Афінах натякнули на "німецьких шпигунів", які допомагають біженцям

Грецька влада закидає членам неурядових організацій шпигунство та сприяння незаконному переміщенню людей. Такими є дані грецької Національної служби розвідки, повідомив заступник міністра захисту громадян Лефтерій Ойконому в інтерв'ю газеті To Proto Thema у неділю, 4 жовтня, пише dpa.

Інформагенція звертає увагу, що представники грецької поліції минулого тижня заявляли про щонайменше 35 представників доброчинних організацій, щодо яких ведеться розслідування через шпигунство та сприяння контрабанді людей.

Як зазначає представник міністерства захисту громадян, активісти ніби передають до контрабандистів у Туреччині дані про розташуваня суден грецької берегової охорони та можливі місця висадки мігрантів на берегах острова Лесбос. Які саме неурядові організації вчиняють ймовірно незаконні дії, співрозмовник газети не вказав, однак зазначив, що йдеться про "шпигунів "made in Germany".

Читайте також: Поневіряння і надія: Лесбос після пожежі у найбільшому таборі для біженців

Як відомо, низка доброчинних організацій надають різноманітну допомогу біженцям, які опинились у скруті. Зокрема, судна цих організацій рятують мігрантів у морі, коли їхні човни зазнають лиха, годують їх та доставляють на берег. Уже кілька років влада Греції забороняє суднам цих організацій заходити в грецькі порти.

Нагадаємо, напередодні Управління Верховного комісара ООН з питань біженців повідомило, що за останні сім років у Середземному морі при спробі дістатись берегів Європи загинули близько 20,4 тисячі людей.

Найбльший у ЄС табір для біженців, яким вдалось дістатись берегів, розташовувався на острові Лесбос. У "Морії", розрахованій на 2800 осіб, мешкали близько 12 тисяч людей, однак у ніч на 9 вересня табір повністю згорів. Наразі 9 тисяч мігрантів оселились в тимчасовому таборі на Лесбосі.