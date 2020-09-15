Суд у Греції засудив двох неповнолітніх за підпал табору "Морія"

Суд у Греції в вівторок, 9 березня, засудив до п'ятирічного ув'язнення двох 17-річних афганців, які брали участь у підпалі табору біженців "Морія", що на острові Лесбос. Відбувати покарання вони мають у тюрмі для неповнолітніх у материковій Греції. Утім, адвокат афганців подав апеляцію на вирок.

Нагадаємо, що табір "Морія" був повністю знищений унаслідок пожежі в вересні 2020 року. Ніхто з 13 тисяч мігрантів, які там проживали, при цьому не загинув і не постраждав. Більшість з них переселели до нового тимчасового табору, зведеного на Лесбосі.

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Після пожежі грецькі правоохоронці затримали шістьох молодих афганців за підозрою в підпалі. Двоє з них були 9 березня засуджені. Процес проти ще чотирьох повнолітніх осіб, яких підозрюють у причетності до підпалу, триває.