Легка атлетика

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Всесвітня антидопінгова агенція звинуватила український антидопінговий центр у завчасному попередженні спортсменів про тести на стимулятори.
На Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули три золоті медалі - дві в легкій атлетиці і ще одну в плаванні.
Попри песимістичні прогнози українські спортсмени здобули в Токіо більше медалей, ніж на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Нове покоління атлетів навчилось вигравати без допомоги держави.
Медалі, гроші, слава - на Олімпіаді багато залежить від того, хто зрештою опинився на п'єдесталі. У змаганнях на швидкість визначити переможця часто можна лише за допомогою техніки. DW розповідає, як це працює.
DW розповідає про скандал довкола білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, що отримала польську візу і днями залишить Токіо, та ймовірну роль Олександра Лукашенка у ньому.
Причиною вердикту CAS стало те, що білоруська бігунка не змогла довести свою правоту. Раніше НОК Білорусі відсторонив Христину Тимановську від участі в змаганнях на Олімпіаді в Токіо.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту серед молоді до 23-х років.
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій відмовилась відновити членство Всеросійської федерації легкої атлетики через допінговий скандал.
Всесвітня медична асоціація звернулася до лікарів із закликом утриматися від штручного впливу на рівень тестостерону в спортсменок лише для того, аби він відповідав новим правилам у легкій атлетиці.
Олімпійська чемпіонка, бігунка Кастер Семеня оскаржила правило IAAF щодо допустимого рівня тестостерону для участі у змаганнях. Однак судді відхилили її позов.
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) відмовилася відновлювати членство Всеросійської федерації легкої атлетики.
Незалежна комісія при міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) класифікувала країни світу за "допінг-ризиком". Україна опинилась серед країн з найвищим ризиком вживання спортсменами допінгу.
Учасник Берлінського марафону, кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге пробіг марафон за 2 години, 1 хвилину й 39 секунд, перевершивши світовий рекорд чотирирічної давності, встановлений його ж співвітчизником в Берліні.
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій IAAF не поновила членство РФ. Російську федерацію позбавлили членства через допінговий скандал. Для відновлення Москва має виконати три умови.
Запроваджена раніше заборона для членів російської легкоатлетичної збірної брати участь у міжнародних змаганнях залишатиметься й надалі чинної. За це проголосували члени конгресу IAAF.
Спортивний арбітражний суд у Лозанні вирішив дискваліфікувати російську бігунку Марію Савинову-Фарносову терміном на чотири роки та позбавити її золотої медалі Олімпіади-2012.
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