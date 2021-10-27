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Легка атлетика

Голова антидопінгового центру України звільнився після претензій WADA

Голова антидопінгового центру України звільнився після претензій WADA 27.10.2021

Всесвітня антидопінгова агенція звинуватила український антидопінговий центр у завчасному попередженні спортсменів про тести на стимулятори.

Українські паралімпійці здобули ще три золота у Токіо

Українські паралімпійці здобули ще три "золота" у Токіо 02.09.2021

На Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули три золоті медалі - дві в легкій атлетиці і ще одну в плаванні.
Чому Олімпійські ігри у Токіо не стали провалом для України

Чому Олімпійські ігри у Токіо не стали провалом для України 06.08.2021

Попри песимістичні прогнози українські спортсмени здобули в Токіо більше медалей, ніж на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Нове покоління атлетів навчилось вигравати без допомоги держави.
Олімпіада в Токіо: електронна фіксація результатів на рівні фантастики

Олімпіада в Токіо: електронна фіксація результатів на рівні фантастики 05.08.2021

Медалі, гроші, слава - на Олімпіаді багато залежить від того, хто зрештою опинився на п'єдесталі. У змаганнях на швидкість визначити переможця часто можна лише за допомогою техніки. DW розповідає, як це працює.
Лукашенку закидають наказ відсторонити Тимановську від Олімпіади

Лукашенку закидають наказ відсторонити Тимановську від Олімпіади 04.08.2021

DW розповідає про скандал довкола білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, що отримала польську візу і днями залишить Токіо, та ймовірну роль Олександра Лукашенка у ньому.
Спортивний арбітраж відхилив клопотання білоруски Тимановської про допуск до стартів

Спортивний арбітраж відхилив клопотання білоруски Тимановської про допуск до стартів 02.08.2021

Причиною вердикту CAS стало те, що білоруська бігунка не змогла довести свою правоту. Раніше НОК Білорусі відсторонив Христину Тимановську від участі в змаганнях на Олімпіаді в Токіо.
Українка Магучіх перемогла у стрибках у висоту на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Українка Магучіх перемогла у стрибках у висоту на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики 11.07.2021

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту серед молоді до 23-х років.
IAAF продовжила відсторонення легкоатлетів РФ від змагань через допінг

IAAF продовжила відсторонення легкоатлетів РФ від змагань через допінг 23.09.2019

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій відмовилась відновити членство Всеросійської федерації легкої атлетики через допінговий скандал.
Справа атлетки Семені: лікарі застерігають від штучного регулювання тестостерону

Справа атлетки Семені: лікарі застерігають від штучного регулювання тестостерону 05.05.2019

Всесвітня медична асоціація звернулася до лікарів із закликом утриматися від штручного впливу на рівень тестостерону в спортсменок лише для того, аби він відповідав новим правилам у легкій атлетиці.
Легкоатлетка Кастер Семеня програла суд щодо підвищеного рівня тестостерону

Легкоатлетка Кастер Семеня програла суд щодо підвищеного рівня тестостерону 01.05.2019

Олімпійська чемпіонка, бігунка Кастер Семеня оскаржила правило IAAF щодо допустимого рівня тестостерону для участі у змаганнях. Однак судді відхилили її позов.
IAAF подовжила дискваліфікацію російських атлетів

IAAF подовжила дискваліфікацію російських атлетів 11.03.2019

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) відмовилася відновлювати членство Всеросійської федерації легкої атлетики.
IAAF внесла Україну до групи найвищого допінг-ризику

IAAF внесла Україну до групи найвищого "допінг-ризику" 09.11.2018

Незалежна комісія при міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) класифікувала країни світу за "допінг-ризиком". Україна опинилась серед країн з найвищим ризиком вживання спортсменами допінгу.
На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд

На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд 16.09.2018

Учасник Берлінського марафону, кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге пробіг марафон за 2 години, 1 хвилину й 39 секунд, перевершивши світовий рекорд чотирирічної давності, встановлений його ж співвітчизником в Берліні.
IAAF не поновила членство російської федерації легкої атлетики

IAAF не поновила членство російської федерації легкої атлетики 27.07.2018

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій IAAF не поновила членство РФ. Російську федерацію позбавлили членства через допінговий скандал. Для відновлення Москва має виконати три умови.
IAAF залишила чинними санкції проти російських легкоатлетів

IAAF залишила чинними санкції проти російських легкоатлетів 03.08.2017

Запроваджена раніше заборона для членів російської легкоатлетичної збірної брати участь у міжнародних змаганнях залишатиметься й надалі чинної. За це проголосували члени конгресу IAAF.
Спортивний арбітраж у Лозанні позбавив російську бігунку золота Олімпіади-2012

Спортивний арбітраж у Лозанні позбавив російську бігунку золота Олімпіади-2012 10.02.2017

Спортивний арбітражний суд у Лозанні вирішив дискваліфікувати російську бігунку Марію Савинову-Фарносову терміном на чотири роки та позбавити її золотої медалі Олімпіади-2012.
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