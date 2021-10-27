Легка атлетика

Олімпіада в Токіо: електронна фіксація результатів на рівні фантастики

Медалі, гроші, слава - на Олімпіаді багато залежить від того, хто зрештою опинився на п'єдесталі. У змаганнях на швидкість визначити переможця часто можна лише за допомогою техніки. DW розповідає, як це працює.