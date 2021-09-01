Українські паралімпійці здобули ще три "золота" у Токіо

Ще три золоті медалі завоювали українські спортсмени в четвер, 2 вересня, на Паралімпіаді в Токіо. Про це йдеться в повідомленні національного паралімпійського комітету України у соціальній мережі Facebook.

"Справжній український ранок прийшов у Токіо: відразу дві золоті медалі в легкій атлетиці!", - йдеться в повідомленні. Марія Помазан здобула золоту медаль зі штовхання ядра, а Владислав Загребельний - зі стрибків у довжину.

Тим часом український плавець Максим Крипак здобув уже четверту золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо - в запливі на 100 метрів на спині в категорії S10. При цьому українець установив світовий рекорд.

Параолімпійські ігри в Токіо відбуваються з 24 серпня по 9 вересня. У загальному медальному заліку українська збірна посідає зараз п'яте місце.