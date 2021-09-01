 Українські паралімпійці здобули ще три ″золота″ у Токіо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Українські паралімпійці здобули ще три "золота" у Токіо

На Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули три золоті медалі - дві в легкій атлетиці і ще одну в плаванні.

Максим Крипак

Максим Крипак здобув уже четверту золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо

Ще три золоті медалі завоювали українські спортсмени в четвер, 2 вересня, на Паралімпіаді в Токіо. Про це йдеться в повідомленні національного паралімпійського комітету України у соціальній мережі Facebook.

"Справжній український ранок прийшов у Токіо: відразу дві золоті медалі в легкій атлетиці!", - йдеться в повідомленні. Марія Помазан здобула золоту медаль зі штовхання ядра, а Владислав Загребельний - зі стрибків у довжину.

Тим часом український плавець Максим Крипак здобув уже четверту золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо - в запливі на 100 метрів на спині в категорії S10. При цьому українець установив світовий рекорд.

Параолімпійські ігри в Токіо відбуваються з 24 серпня по 9 вересня. У загальному медальному заліку українська збірна посідає зараз п'яте місце.

Дивитись відео 03:37

Паралімпійські ігри: людина-ракета на інвалідному візку (30.08.2021)

DW.COM

Паралімпійські ігри в Токіо відбудуться без глядачів

Паралімпійські ігри, які розпочнуться в японській столиці 24 серпня, відбудуться, як і Олімпіада, без глядачів.  

Також за темою

Ukraine's KRYPAK Maksym reacts after winning the Men's 100m Freestyle - S10 Final at the Summer Paralympic Games in Tokyo on Aug. 28, 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Паралімпіада: Максим Крипак здобув третє "золото" в Токіо 01.09.2021

Український паралімпійський плавець Максим Крипак виявився найкращим на 400-метрівці вільним стилем.

30.8.2021, Tokio, Paralympics, Para-Schwimmen, Männer, 100 m Rücken, Tokyo Aquatics Centre: Pipo Carlomagno (Argentinien, 2. Platz, l-r), Andrii Trusow (Ukraine, 1. Platz) und Mark Malyar (Israel, 3. Platz) bei der Siegerehrung.

Паралімпіада: українці в шостий день змагань завоювали 11 медалей 30.08.2021

Чемпіонами Паралімпіади цього дня стали Марина Литовченко у настільному тенісі та плавець Андрій Трусов. Українські паралімпійці завоювали в Токіо вже 54 нагороди.

Паралімпійські ігри: людина-ракета на інвалідному візку (30.08.2021) 30.08.2021

Альгассан Бальде був паралізований від народження, але це не завадило йому досягнути спортивних успіхів. 35-річний гонщик з Німеччини, гвінеєць за походженням, прагне побувати на подіумі Паралімпіади в Токіо.

Реклама

Докладно

Клаус Фолькман - він же Петер Ґруббе (фото 1995 року)

Все почалося в Коломиї, або Подвійне життя журналіста Ґруббе

У часи Другої світової він брав участь в Голокості. А після 1945-го затято писав як журналіст про пригнічення людей.  

Німецькі залізничники знову страйкують

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків.  