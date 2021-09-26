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Ландтаг - земельний парламент у Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ландтаг".
Склад ландтагів - парламентів німецьких федеральних земель - визначається на виборах. Вибори до земельних парламентів відбуваються раз на п'ять років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Християнсько-соціальний союз, який не отримав абсолютної більшості на виборах у Баварії, готовий до переговорів про коаліцію з усіма партіями, окрім "Альтернативи для Німеччини". Перевага надається "Вільним виборцям".