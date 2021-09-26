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Ландтаг

Ландтаг - земельний парламент у Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ландтаг".

Склад ландтагів - парламентів німецьких федеральних земель - визначається на виборах. Вибори до земельних парламентів відбуваються раз на п'ять років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мекленбург-Передня Померанія: явка нижча ніж 2017 року

Мекленбург-Передня Померанія: явка нижча ніж 2017 року 26.09.2021

У Мекленбурзі-Передній Померанії, де також обирають ландтаг, явка нижча ніж на попередніх виборах. Чиновники пояснюють можливу різницю активнішим голосуванням поштою.
У Саксонії-Ангальт проходять вибори у ландтаг

У Саксонії-Ангальт проходять вибори у ландтаг 06.06.2021

Вибори до земельного парламенту Саксонії-Ангальт є останніми перед вересневими виборами до Бундестагу. За опитуваннями, на них лідирує ХДС, однак значну підтримку мають також правопопулісти з АдН.
Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях

Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях 15.03.2021

Чинним головам урядів федеральних земель Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц - Вінфріду Кречманну від Зелених і соціал-демократці Малу Драєр - за попередніми результатами, вдається зберегти свої посади.
У Німеччині відбулися вибори до двох земельних парламентів

У Німеччині відбулися вибори до двох земельних парламентів 14.03.2021

За прогнозами, на виборах до ландтагів у Баден-Вюртембергу і Рейнланд-Пфальці перемагають відповідно Зелені та Соціал-демократична партія, які і раніше керували в цих землях.

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Чи може депутат Бундестагу Німеччини взяти помічником свого родича 25.09.2020

Депутатам Верховної Ради заборонили наймати помічниками своїх родичів. З проблемою кумівства доводиться мати справу й парламентам інших країн. Ми вирішили звернутись до німецького досвіду.
Представник Лівої партії Бодо Рамелов обраний прем'єром Тюрингії

Представник Лівої партії Бодо Рамелов обраний прем'єром Тюрингії 04.03.2020

Бодо Рамелова, який представляє Ліву партію, вдалося обрати прем'єр-міністром Тюрингії з третьої спроби. Цьому передувала відповідна домовленість між Лівою партією, СДПН та "Зеленими".
У Саксонії домовилися про першу кенійську урядову коаліцію

У Саксонії домовилися про першу "кенійську" урядову коаліцію 01.12.2019

Партії ХДС, СДПН і Зелені уклали в Саксонії коаліційну угоду. "Кенійською" коаліцію називають через відповідність кольорів трьох партій державному прапору Кенії.
Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів

Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів 30.11.2019

На з'їзді правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" переобрали співголову Йорґа Мойтена. Іншим співголовою політичної сили обрано 44-річного Тіно Крупаллу.
Що провал на виборах у Тюрингії означає для Меркель та її уряду

Що провал на виборах у Тюрингії означає для Меркель та її уряду 28.10.2019

Партії уряду Анґели Меркель отримали на земельних виборах у Тюрингії в сумі менше третини голосів виборців. DW - про наслідки для правлячої в Німеччині коаліції і про ризик її розвалу.
Перерахунок на виборах у Гессені - як 900 голосів можуть змінити баланс сил

Перерахунок на виборах у Гессені - як 900 голосів можуть змінити баланс сил 14.11.2018

У федеральній землі Гессен перерахують 900 голосів на проведених кілька тижнів тому виборах до місцевого ландтагу. Переможці на тих виборах поки перенесли дату коаліційних переговорів.
У Баварії ХСС і Вільні виборці схвалили коаліційну угоду

У Баварії ХСС і "Вільні виборці" схвалили коаліційну угоду 04.11.2018

Християнсько-соціальний союз в Баварії створює коаліцію з партією "Вільні виборці". Голова ХСС Горст Зеегофер назвав узгоджену коаліційну угоду "значним результатом".
Вибори у Гессені: коаліція ХДС і Зелених ледь втримала більшість

Вибори у Гессені: коаліція ХДС і Зелених ледь втримала більшість 29.10.2018

На виборах до земельного парламенту у Гессені перемогли християнські демократи, хоча і з набагато гіршим результатом, ніж п'ять років тому. Натомість Зелені, їхні партнери по коаліції, майже подвоїли свій результат.
Партія Меркель здобуває перемогу на виборах в Гессені, однак втрачає голоси

Партія Меркель здобуває перемогу на виборах в Гессені, однак втрачає голоси 28.10.2018

На виборах до ландтагу Гессену лідирують християнські демократи. Однак у порівнянні з виборами 2013 року партія втратила близько 10 відсотків голосів виборців. Також суттєво втратили підтримку і соціал-демократи.
Вибори в Баварії похитнули позиції канцлерки Меркель

Вибори в Баварії похитнули позиції канцлерки Меркель 15.10.2018

Партнер Анґели Меркель у консервативному блоці поніс великі втрати на виборах у Баварії. За два тижні випробування чекає і на самих християнських демократів. Не виключено, що в грудні канцлерка піде у відставку.
Прем'єр Баварії: ХСС готовий до коаліції з усіма, окрім правопопулістів

Прем'єр Баварії: ХСС готовий до коаліції з усіма, окрім правопопулістів 15.10.2018

Християнсько-соціальний союз, який не отримав абсолютної більшості на виборах у Баварії, готовий до переговорів про коаліцію з усіма партіями, окрім "Альтернативи для Німеччини". Перевага надається "Вільним виборцям".
Вибори в Баварії: ХСС втрачає абсолютну більшість

Вибори в Баварії: ХСС втрачає абсолютну більшість 14.10.2018

ХСС, за даними екзит-полів, лідирує на виборах до ландтагу Баварії, на другому місці - Зелені. ХСС не зможе самостійно сформувати уряд.

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