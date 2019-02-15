Кім Чен Ин прибуде у В'єтнам для зустрічі з Трампом 25 лютого - Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибуде 25 лютого у В'єтнам перед запланованим другим самітом з американським президентом Дональдом Трампом, повідомила у суботу, 16 лютого, агенція новин Reuters. Цю інформацію агенції підтвердили три джерела, ознайомлені з графіком Кіма.

У Ханої лідер КНДР планує зустрітися з в'єтнамськими високопосадовцями. Також він відвідає виробничу базу у місті Бакнінь та індустріальне портове місто Хайфон, зазначив один зі співрозмовників агенції. Президент і генеральний секретар Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг також зустрінеться з північнокорейським лідером.

Переговори Трампа і Кіма відбудуться у столиці В'єтнаму Ханої 27-28 лютого. Це стане їхньою другою зустріччю після історичного саміту в Сінгапурі у червні минулого року. Вашингтон та Пхеньян в січні цього року домовилися про проведення наступного саміту двох глав держав наприкінці лютого.

Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

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