 Кім Чен Ин прибуде у В′єтнам для зустрічі з Трампом 25 лютого - Reuters | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Кім Чен Ин прибуде у В'єтнам для зустрічі з Трампом 25 лютого - Reuters

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибуде 25 лютого до Ханоя для другої зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, повідомила агенція Reuters з посиланням на свої джерела.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп (12 червня 2018 року)

Кім Чен Ин та Дональд Трамп (12 червня 2018 року)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибуде 25 лютого у В'єтнам перед запланованим другим самітом з американським президентом Дональдом Трампом, повідомила у суботу, 16 лютого, агенція новин Reuters. Цю інформацію агенції підтвердили три джерела, ознайомлені з графіком Кіма.

У Ханої лідер КНДР планує зустрітися з в'єтнамськими високопосадовцями. Також він відвідає виробничу базу у місті Бакнінь та індустріальне портове місто Хайфон, зазначив один зі співрозмовників агенції. Президент і генеральний секретар Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг також зустрінеться з північнокорейським лідером.

DW.COM

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого в Ханої, повідомив господар Білого дому. Трамп також спрогнозував вражаюче економічне зростання Північної Кореї у майбутньому. (09.02.2019)

У своєму посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі. Для такого вибору є вагомі підстави. (07.02.2019)

Переговори Трампа і Кіма відбудуться у столиці В'єтнаму Ханої 27-28 лютого. Це стане їхньою другою зустріччю після історичного саміту в Сінгапурі у червні минулого року. Вашингтон та Пхеньян в січні цього року домовилися про проведення наступного саміту двох глав держав наприкінці лютого. 

Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

Дивитись відео 01:57
Now live
01:57 хв

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

Також за темою

US-Präsident Donald Trump und Nordkorea-Präsident Kim Jong Un

Дональд Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином в Ханої наприкінці лютого 09.02.2019

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого в Ханої, повідомив господар Білого дому. Трамп також спрогнозував вражаюче економічне зростання Північної Кореї у майбутньому.

Singapur USA Nordkorea Gipfel Donald Trump, Kim Jong Un

Чому наступна зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбудеться у В'єтнамі? 07.02.2019

У своєму посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі. Для такого вибору є вагомі підстави.

Bildergalerie Kim Trump

США та Північна Корея домовились про другий саміт 18.01.2019

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться наприкінці лютого. Місце зустрічі ще не відоме.

Реклама

Докладно

Лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко: Україну очікує перезавантаження влади

Юлія Тимошенко розповіла в інтерв'ю DW про свою відмінність від Порошенка у питаннях євроінтеграції. 

Німецька компанія Siemens залучена до будівництва залізниці в Росії

Siemens візьме участь у великому залізничному проекті в РФ

Німецький Siemens візьме участь у багатомільярдному проекті з будівництва залізниці між Челябінськом та Єкатеринбургом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  