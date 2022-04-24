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Курди

В Іраку затримано німецьку журналістку

В Іраку затримано німецьку журналістку 24.04.2022

За даними dpa, у Сінджарі - центрі компактного проживання іракських єзидів - затримано репортерку з ФРН. Посольство Німеччини в Багдаді перебуває в контакті з іракською владою.
Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку

Туреччина розпочала нову військову операцію проти курдів в Іраку 18.04.2022

Військова авіація Туреччини завдала ударів по військових об'єктах курдів у районах Метіна, Зап та Авашин-Басьян, що на півночі Іраку, повідомляє міноборони країни.
Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів

Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів 06.02.2022

Хошияра Зібарі тимчасово виключили з переліку кандидатів на посаду президента Іраку рішенням Верховного суду. Колишнього главу МЗС звинувачують у корупції.
Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео)

Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео) 08.12.2021

Ці українки пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно повернулися до України. Дивіться ексклюзивний репортаж DW.

Із сирійського пекла до України: що чекає на українок-мусульманок після повернення (07.12.2021) 07.12.2021

Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.

430 мігрантів повернулися з Білорусі в Ірак

430 мігрантів повернулися з Білорусі в Ірак 18.11.2021

З Мінська на батьківщину у Ірак вилетіли близько 430 мігрантів, в основному – курди. За словами представника Лукашенка, в Білорусі залишаються ще близько семи тисяч мігрантів.
Туреччина заявила про загибель двох своїх солдатів у Сирії

Туреччина заявила про загибель двох своїх солдатів у Сирії 25.07.2021

Унаслідок атаки на півночі Сирії загинули два турецькі солдати, заявили в міністерстві оборони в Анкарі. Правозахисники повідомляють про десятки ударів Туреччини у відповідь.
Туреччина знову почала бомбити курдів у Сирії - активісти

Туреччина знову почала бомбити курдів у Сирії - активісти 21.03.2021

Вперше за останні 17 місяців турецькі ВПС відновили авіаудари по курдських районах на півночі Сирії, повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.
Анкара викликала посла США через операцію в Іраку

Анкара викликала посла США через операцію в Іраку 16.02.2021

Уряд Туреччини викликав посла США через критику Вашингтоном турецької військової операції проти Робітничої партії Курдистану в північному Іраку.

У Туреччині правозахисницю засудили до шести років ув'язнення

У Туреччині правозахисницю засудили до шести років ув'язнення 15.02.2021

Турецьку адвокатку-правозахисницю Ерен Кескін засудили до шести років ув'язнення. Її обвинуватили в участі у терористичній організації через зв'язок з забороненою газетою.

Як жінки-єзидки розміновують свої землі (05.08.2020) 05.08.2020

Єзидські жінки взяли на себе вкрай небезпечну роботу зі знешкодження мін у Синджарі. Після геноциду, вчиненого тут бойовиками "Ісламської держави", єзиди не можуть повернутися до своїх домівок, адже терористи залишили по собі сотні тисяч мін…
У Сирії внаслідок вибуху бензовоза загинули близько 50 людей

У Сирії внаслідок вибуху бензовоза загинули близько 50 людей 29.04.2020

За даними спостерігачів, внаслідок вибуху бензовоза в місті Афрін на півночі Сирії загинули щонайменше 46 людей, ще близько 50 осіб поранені. Кількість жертв може зрости.

Турецькі війська обстріляли школу в Сирії, загинули 8 дітей - спостерігачі

Турецькі війська обстріляли школу в Сирії, загинули 8 дітей - спостерігачі 02.12.2019

У результаті артобстрілу школи в сирійській провінції Алеппо загинули щонайменше восьмеро дітей. Ще 21 особа отримала внаслідок обстрілу поранення.
До Німеччини з Сирії вперше передали дружину бойовика ІД

До Німеччини з Сирії вперше передали дружину бойовика ІД 23.11.2019

Про висилку з Сирії жінки з громадянством ФРН разом з трьома дітьми повідомили представники сирійських курдів. Жінка підозрюється в тому, що була дружиною бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".
Стартапи проти відтоку мізків у Литві - Європа у фокусі (відео)

Стартапи проти "відтоку мізків" у Литві - "Європа у фокусі" (відео) 18.11.2019

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію.

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. "Європа у фокусі" (18.11.2019) 18.11.2019

Литва: стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію. Туреччина: політика затьмарює футбольні матчі курдських клубів.
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