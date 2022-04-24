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Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.
Єзидські жінки взяли на себе вкрай небезпечну роботу зі знешкодження мін у Синджарі. Після геноциду, вчиненого тут бойовиками "Ісламської держави", єзиди не можуть повернутися до своїх домівок, адже терористи залишили по собі сотні тисяч мін…
Литва: стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію. Туреччина: політика затьмарює футбольні матчі курдських клубів.