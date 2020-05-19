 Кулеба виключив можливість відновлення водопостачання до анексованого РФ Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Новини

Кулеба виключив можливість відновлення водопостачання до анексованого РФ Криму

Україна не планує допомагати Росії "вирішувати її проблеми як держави-окупанта" в Криму, в тому числі й щодо забезпечення населення водою, сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Північно-Кримський канал після перекриття води

Північно-Кримський канал після перекриття води. Фото зроблене у квітні 2014 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив можливість відновлення водопостачання з території України до анексованого Росією півострова Крим. Про це Кулеба заявив увечері понеділка, 1 червня, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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"Ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта", - сказав урядовець, коментуючи питання можливості постачання Україною води до Криму, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Шмигаль пояснив, що розуміє під "відновленням постачання води до Криму"За словами глави МЗС України, відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на анексованому півострові несе держава-окупант.

Як повідомлялося, подачу води до Криму українська влада припинила ще у 2014 році відразу після анексії Росією півострова. Якщо за шість років Кремлю вдалося налагодити транспортне сполучення та подачу електроенергії до Криму з російської території, то відновити регулярне постачання на півострів прісної води - ні. Дніпровська вода в анексований Крим може надходити лише через Північно-Кримський канал, який пролягає територією Херсонської області. До анексії материкова Україна забезпечувала до 85 відсотків потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Тема переговорів під час візиту до Берліна

Крім того, Кулеба повідомив, що у вівторок, 2 червня, обговорюватиме питання Криму з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом (Heiko Maas) під час візиту до Берліна.

"Хоча магістральна тема переговорів - це ситуація на Донбасі. Але під час моєї зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом я також планую порушити питання Криму, безумовно, і захисту кримських в'язнів Кремля, яких незаконно утримують", - запевнив Кулеба.

Крім того, він зазначив, що українська делегація обговорюватиме з німецькими колегами, яким чином мотивувати РФ зайняти більш конструктивну позицію стосовно Мінських угод.

Кулеба також планує поінформувати німецьких колег не тільки про політичну складову, а й про безпекову складову на Сході України.

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