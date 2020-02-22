Шмигаль пояснив, що розуміє під "відновленням постачання води до Криму"

Новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував свою заяву, зроблену в ефірі ток-шоу "Право на владу" щодо бажання відновити постачання води в Крим.

Він зазначив, що "формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим".

"В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо", - написав Шмигаль у Facebook у п'ятницю, 6 березня.

Читайте також: Чи піде дніпровська вода з материкової України в окупований Крим?

"Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України", - додав він.

Що заявив Шмигаль

Увечері 5 березня в ефірі ток-шоу "Право на владу" Шмигаль висловився за відновлення постачання води в окупований Крим. Його позиція, як він пояснив, полягає в тому, що Крим - це Україна, там живуть українські громадяни, і їм не буде перекрито воду.

"Питання подання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподання туди води призведе до гуманітарної катастрофи (...). Ми не перекриємо воду для українців (...), ми не можемо не давати воду українцям", - сказав він в ефірі ток-шоу.