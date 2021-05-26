Куба заявила, що її вакцина від коронавірусу має ефективність 62 відсотки

Розроблена на Кубі вакцина від коронавірусу Soberana 02 має ефективність на рівні 62 відсотків, повідомив у суботу, 20 червня, виробник препарату Інститут Фінлея. За цими даними, такий показник ефективності зафіксовано після застосування двох доз вакцини, інформує агентство AFP.

Ці результати розробники вважають обнадійливими, оскільки під час досліджень випробування проводили з різними варіантами коронавірусу.

За кілька тижнів інститут планує презентувати остаточні дані щодо ефективності вакцини. На думку директора установи Вісенте Вереса, після третього щеплення результат має покращитися.

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Зараз на Кубі розробляють п'ять вакцин від коронавірусу. Дві з них - Soberana 02 та Abdala - проходять уже третю фазу клінічних досліджень, результати яких оцінюють експерти. Втім, ще до офіційного затвердження кубинська влада почала в травні робити щеплення цими вакцинами в Гавані та в регіонах.

Від початку пандемії на Кубі заразилися коронавірусом 166 тисяч осіб, близько 1150 - померли від COVID-19. Влада острівної країни планує вакцинувати до серпня 70 відсотків населення.

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