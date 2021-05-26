 Куба заявила, що її вакцина від коронавірусу має ефективність 62 відсотки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2021

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Новини

Куба заявила, що її вакцина від коронавірусу має ефективність 62 відсотки

Ефективність розробленої на Кубі вакцини від коронавірусу Soberana 02 сягає 62 відсотків, повідомили розробники препарату з Інституту Фінлея.

Гавана

Столиця Куби Гавана

Розроблена на Кубі вакцина від коронавірусу Soberana 02 має ефективність на рівні 62 відсотків, повідомив у суботу, 20 червня, виробник препарату Інститут Фінлея. За цими даними, такий показник ефективності зафіксовано після застосування двох доз вакцини, інформує агентство AFP.  

Ці результати розробники вважають обнадійливими, оскільки під час досліджень випробування проводили з різними варіантами коронавірусу.

За кілька тижнів інститут планує презентувати остаточні дані щодо ефективності вакцини. На думку директора установи Вісенте Вереса, після третього щеплення результат має покращитися.

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Зараз на Кубі розробляють п'ять вакцин від коронавірусу. Дві з них - Soberana 02 та Abdala - проходять уже третю фазу клінічних досліджень, результати яких оцінюють експерти. Втім, ще до офіційного затвердження кубинська влада почала в травні робити щеплення цими вакцинами в Гавані та в регіонах. 

Від початку пандемії на Кубі заразилися коронавірусом 166 тисяч осіб, близько 1150 - померли від COVID-19. Влада острівної країни планує вакцинувати до серпня 70 відсотків населення.

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BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021)

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  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

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    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

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    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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