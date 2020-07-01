Кримінальні справи проти Порошенка: чим стурбовані у Берліні (відео)

За кримінальним переслідуванням Петра Порошенка уважно стежать і у зовнішньополітичному відомстві Німеччини. Слід зазначити, що з початку президентства Володимира Зеленського з Берліна Києву надходили переважно підбадьорюючі сигнали. Тепер ситуація у відносинах, схоже, переживає зміну. Як розповіли Deutsche Welle дипломатичні джерела, на нещодавній зустрічі глави німецького МЗС Гайко Мааса з українським колегою Дмитром Кулебою Берлін порушував тему боротьби з корупцією та забезпечення норм правової держави. Про що переджають українську владу німецькі політики?





