 Кримінальні справи проти Порошенка: чим стурбовані у Берліні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.07.2020

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Політика й суспільство

Кримінальні справи проти Порошенка: чим стурбовані у Берліні (відео)

У переслідуваннях п’ятого президента України Петра Порошенка німецькі політики вбачають політичні мотиви. У ФРН кажуть: Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження.

Ukraine Kiew Prozess Petro Poroschenko (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Петро Порошенко виступає перед прихильниками поряд з Печерським райсудом

За кримінальним переслідуванням Петра Порошенка уважно стежать і у зовнішньополітичному відомстві Німеччини. Слід зазначити, що з початку президентства Володимира Зеленського з Берліна Києву надходили переважно підбадьорюючі сигнали. Тепер ситуація у відносинах, схоже, переживає зміну. Як розповіли Deutsche Welle дипломатичні джерела, на нещодавній зустрічі глави німецького МЗС Гайко Мааса з українським колегою Дмитром Кулебою Берлін порушував тему боротьби з корупцією та забезпечення норм правової держави. Про що переджають українську владу німецькі політики?



 

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Німецький політик: За кілька років Зеленського може спіткати доля Порошенка

Кримінальне переслідування Петра Порошенка має ознаки вибіркового, критикує депутат Бундестагу від ХДС Франк Штеффель. Соратник канцлерки Німеччини в інтерв'ю DW застеріг президента Зеленського від впливу на правосуддя. (30.06.2020)  

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Три здобутки і провали Зеленського за рік після обрання (відео)

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У переслідуваннях п’ятого президента України Петра Порошенка німецькі політики вбачають політичні мотиви. У ФРН звертають увагу на те, що за кілька років Володимира Зеленського в разі зміни влади так само можуть чекати кримінальні провадження, якщо не буде справді незалежної юстиції.

Ukraine Kiew Prozess Petro Poroschenko

Кримінальні справи щодо Порошенка: у Берліні бачать політичний підтекст 01.07.2020

МЗС Німеччини і депутати Бундестагу уважно стежать за кримінальним переслідуванням експрезидента України Петра Порошенка. У Берліні не виключають політичного підтексту цих справ і закликають Київ до неупередженості.

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