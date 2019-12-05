 Кремль налаштований на діалог з Україною - помічник Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Кремль налаштований на діалог з Україною - помічник Зеленського

Помічник президента України Андрій Єрмак вважає, що у Росії є бажання вирішити ситуацію на Донбасі та готовність до діалогу з Україною.

У Кремлі готові до діалогу з Україною, вважає помічник українського президента Андрій Єрмак

У Кремлі готові до діалогу з Україною, вважає помічник українського президента Андрій Єрмак

Помічник президента України Андрій Єрмак* вважає, що у Росії є бажання "завершити ситуацію в Донбасі". Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" в понеділок, 11 лютого.

"Не хочу давати оцінку тому, чи справді є в російської сторони бажання розв'язати ситуацію на Донбасі... Напевно, якби зовсім не було бажання, то в нас не відбулася би зустріч лідерів у Парижі. Напевно, якби зовсім не було бажання, не тривав би діалог у Мінську, складний, часом дуже складний, що іноді заходить у глухий кут", - сказав Єрмак.

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Водночас він вважає, що заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж помічник Володимира Путіна Владислав Сурков. "Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог. І з тих питань, з яких я з ним комунікував, можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що сталося (звільнення утримуваних осіб. - Ред.)", - відзначив Єрмак.

Тим часом глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) 10 лютого повідомив, що йому невідомо про плани провести зустріч у "нормандському форматі" на рівні міністрів у Мюнхені.

Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 14-16 лютого. У ній візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Росії Сергій Лавров. Останній напередодні заявив, що "РФ не проти знову обмінятись послами з Україною".

*11 лютого Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака керівником Офісу президента.

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