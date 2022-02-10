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Війна Росії проти України
Щоденник війни
російський журналіст Костянтин Еггерт

Костянтин Еггерт

Костянтин Еггерт - російський журналіст.

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Костянтин Еггерт: вибрані публікації

Außenminister von Litauen Gabrielius Landsbergis

Голова МЗС Литви про зброю для України і візи для росіян

Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс вважає, що Захід має засоби, аби допомогти Україні швидко закінчити війну,
Політика
17 серпня 2022 р.
28:12 хв.
external

Ходорковський: Путін - це бандит з мафіозної організації КДБ

Коли росіяни визнають свою вину і що наблизить кінець путінської епохи - Михайло Ходорковський в інтерв'ю DW.
Політика
5 квітня 2022 р.
17:11 хв.
Тоомас Гендрік Ільвес (архівне фото)

Експрезидент Естонії: "Заходу не до репутації Путіна"

Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес розповів в інтерв'ю DW про мюнхенську промову Путіна 2007 року.
Конфлікти
10 лютого 2022 р.
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Костянтин Еггерт: інші публікації

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс

Відміна турвіз для РФ має бути загальноєвропейським рішенням

Відміна турвіз для РФ має бути загальноєвропейським рішенням

Міністр Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю DW розповів про видачу віз росіянам і білорусам та підтримку українців
Політика
15 серпня 2022 р.
Критик Кремля Леонід Невзлін

Невзлін: У разі поразки у війні Путіна змете його населення

Невзлін: У разі поразки у війні Путіна змете його населення

Леонід Невзлін розповів DW про те, чи натисне Путін на ядерну кнопку, і що має зробити Захід, щоб зупинити війну.
Політика
7 липня 2022 р.
Військові навчання в Литві

Кремль погрожує Литві: привід для війни чи пропаганда?

Кремль погрожує Литві: привід для війни чи пропаганда?

У Литві Кремль перевіряє ЄС та НАТО на міцність, вважають експерти, коментуючи конфлікт щодо транзиту до Калінінграда.
Політика
22 червня 2022 р.
На засіданні парламенту Литви

Литва про "скасування" її незалежності в РФ

Литва про "скасування" її незалежності в РФ

Політики у Вільнюсі висміяли ініціативу депутата Державної думи про "анулювання" незалежності Литви.
Політика
10 червня 2022 р.
Російський дипломат Борис Бондарєв

Як МЗС Росії стало "міністерством брехні та ненависті"

Як МЗС Росії стало "міністерством брехні та ненависті"

Відмова російського дипломата Бориса Бондарєва від роботи на режим - сміливий та чесний вчинок, вважає Костянтин Еггерт.
російський журналіст Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
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Конфлікти
24 травня 2022 р.
Премєр-міністерки Швеції Магдалена Андерссон та Фінляндії Санна Марін під час зустрічі у Стокгольмі, фото 13 квітня 2022 року

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - найбільша поразка Путіна

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - найбільша поразка Путіна

Потенційний вступ Фінляндії та Швеції до НАТО стане одним із найбільших провалів Кремля, вважає Костянтин Еггерт.
російський журналіст Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Політика
17 травня 2022 р.
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