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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт - російський журналіст.
Пропустити розділ Костянтин Еггерт: вибрані публікації
Костянтин Еггерт: вибрані публікації
Голова МЗС Литви про зброю для України і візи для росіян
Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс вважає, що Захід має засоби, аби допомогти Україні швидко закінчити війну,
Політика
17.08.2022
17 серпня 2022 р.
28:12 хв.
Ходорковський: Путін - це бандит з мафіозної організації КДБ
Коли росіяни визнають свою вину і що наблизить кінець путінської епохи - Михайло Ходорковський в інтерв'ю DW.
Політика
05.04.2022
5 квітня 2022 р.
17:11 хв.
Експрезидент Естонії: "Заходу не до репутації Путіна"
Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес розповів в інтерв'ю DW про мюнхенську промову Путіна 2007 року.
Конфлікти
10.02.2022
10 лютого 2022 р.
Пропустити розділ Костянтин Еггерт: інші публікації
Костянтин Еггерт: інші публікації
Відміна турвіз для РФ має бути загальноєвропейським рішенням
Відміна турвіз для РФ має бути загальноєвропейським рішенням
Міністр Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю DW розповів про видачу віз росіянам і білорусам та підтримку українців
Політика
15.08.2022
15 серпня 2022 р.
Невзлін: У разі поразки у війні Путіна змете його населення
Невзлін: У разі поразки у війні Путіна змете його населення
Леонід Невзлін розповів DW про те, чи натисне Путін на ядерну кнопку, і що має зробити Захід, щоб зупинити війну.
Політика
07.07.2022
7 липня 2022 р.
Кремль погрожує Литві: привід для війни чи пропаганда?
Кремль погрожує Литві: привід для війни чи пропаганда?
У Литві Кремль перевіряє ЄС та НАТО на міцність, вважають експерти, коментуючи конфлікт щодо транзиту до Калінінграда.
Політика
22.06.2022
22 червня 2022 р.
Литва про "скасування" її незалежності в РФ
Литва про "скасування" її незалежності в РФ
Політики у Вільнюсі висміяли ініціативу депутата Державної думи про "анулювання" незалежності Литви.
Політика
10.06.2022
10 червня 2022 р.
Як МЗС Росії стало "міністерством брехні та ненависті"
Як МЗС Росії стало "міністерством брехні та ненависті"
Відмова російського дипломата Бориса Бондарєва від роботи на режим - сміливий та чесний вчинок, вважає Костянтин Еггерт.
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Конфлікти
24.05.2022
24 травня 2022 р.
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - найбільша поразка Путіна
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - найбільша поразка Путіна
Потенційний вступ Фінляндії та Швеції до НАТО стане одним із найбільших провалів Кремля, вважає Костянтин Еггерт.
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Політика
17.05.2022
17 травня 2022 р.
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