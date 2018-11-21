Косово запровадило 100-відсоткове мито на сербські товари

Уряд Косова у середу, 21 листопада, вирішив підвищити імпортні мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини до 100 відсотків. За словами прем'єр-міністра Косова Рамуша Харадіная, цей крок став відповіддю на "агресивність" Белграда. Оголошені Приштиною заходи не стосуватимуться лише міжнародних торгових марок, повідомляє агенція новин AFP.

Ці заходи запроваджено після того, як напередодні Косово на змогло стати членом Інтерполу. Приштина звинуватила саме Белград в зриві надання Косову членства в цій міжнародній організації.

6 листопада уряд Косова вперше запровадив імпортні мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини в розмірі 10 відсотків. Різке підвищення ставок мита міністр торгівлі Косова 21 листопада обґрунтував також обмеженням доступу товарів з Косова на ринки цих країн. Сербія є головним експортером товарів до Косова.

У ЄС закликали Приштину отямитися

Тим часом верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні закликала владу Косова негайно відкликати рішення про збільшення ввізного мита. Цей крок Приштини Могеріні назвала "явним порушенням Центральноєвропейської угоди про вільну торгівлю (CEFTA)", зазначається на сайті Європейської зовнішньополітичної служби.

Дипломатка також наголосила, що таке одностороннє підвищення ввізних мит суперечить "духу Угоди про стабілізацію та асоціацію між Європейським Союзом і Косовом". За словами Могеріні, нове рішення "ще більше погіршує ситуацію" після запровадження 10-відсоткового запровадження ввізних мит. "Уряд Косова має негайно відкликати ці рішення", - наголосила Могеріні.