Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС

Запущений напередодні космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска успішно пристикувався з Міжнародною космічною станцією. Про успішне стикування корабля з МКС повідомили в неділю, 3 березня, у НАСА та в прес-службі SpaceX.

Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів - звичній для МКС орбіті, саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією, повідомляє агенція новин AFP. З моменту пуску ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon на борту до його стикування з МКС пройшло 27 годин.

Нагадаємо, 2 березня з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX. За 11 хвилин польоту ракетоносій вивів на низьку навколоземну орбіту космічний корабель для доставки екіпажу МКС, на борту якого перебував манекен.

Crew Dragon проведе на орбіті менше тижня. Повернення на Землю заплановано вже 8 березня. Корабель має приводнитися в Атлантичному океані.

Кінець залежності від РФ

НАСА назвали успішний запуск корабля Crew Dragon ключовим кроком до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році. "Це вкрай важлива подія в американській історії", - заявив 2 березня голова НАСА Джим Брідженстін.

З 2011 року НАСА платить Росії за транспортування американських астронавтів до МКС. Плата за "космічне таксі" - 82 мільйони доларів США на одну особу, зазначає AFP.

Як повідомлялося, у квітні 2014 року в розпал хвилі критики з боку США та країн Заходу щодо неприпустимості анексії Росією Криму, тодішній віце-прем'єр Росії, а нинішній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін рекомендував Заходу "батутом" доставляти астронавтів на МКС, якщо вони не будуть співпрацювати з РФ у цій сфері. Щоб уникнути залежності від Росії, ще 2014 року НАСА уклало контракти з компаніями SpaceX і Boeing, щоб ті розробили американські пілотовані космічні кораблі. Інженери Boeing розробляють пілотований космічний корабель Starliner. Його перші випробування теж очікуються цього року.

Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy Falcon Heavy: космічний важковаговик Ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX - найпотужніший з існуючих космічних апаратів, здатний вивести на навколоземну орбіту до 63 тонн вантажу, а на орбіту Марса - до 16 тонн. У Falcon Heavy - три розгінні блоки від Falcon 9: всі вони технічно здатні повернутися на Землю. Запуск такої ракети коштує від 80 до 120 млн доларів, залежно від маси вантажу.

Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy Форс-мажорні обставини Перший старт Falcon Heavy - 6 лютого 2018 року - відклали на кілька годин. Процес запуску з легендарної платформи LC 39-A, з якої в 1969 році відправився на Місяць "Apollo-11", транслювали наживо. Два розгінних блоки Falcon Heavy вдалося успішно посадити. Центральний же прискорювач розбився під час посадки на платформу в океані.

Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy Tesla летить у космос Щоб не ризикувати корисним вантажем, на борт супер-ракети помістили особистий автомобіль Ілона Маска - вишневу Tesla Roadster. Її, за словами Маска, спеціально підготували до польоту й протестували в космічних умовах. В українському сегменті соцмереж про цей запуск жартують: Ілон Маск офіційно відправив Tesla в космос раніше, ніж в Україну.

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Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy Майбутнє: "Big Fucking Rocket" У вересні 2017 Маск презентував нову розробку SpaceX, яка має використовуватися вже не як космічна вантажівка, а засіб для подорожей на Місяць та Марс - Big Falcon Rocket (BFR), яку під час її презентації Ілон Маск жартома розшифрував як "Big Fucking Rocket". Поки що інженери SpaceX виготовили лише паливний бак до цього апарата, хоча відправити людину на Марс Маск пообіцяв уже в 2024 році. Автор: Ганна Бєднова



Швидкий, іще швидший, найшвидший Понад 1200 км/год у сталевій трубі Задум-концепт Ілона Маска називається Hyperloop. Засновнику ракетно-космічної фірми SpaceX та компанії-виробника електрокарів Tesla кортить з'єднати системою "трубопотягів" Сан-Франциско та Кремнієву долину з Центральною долиною в Каліфорнії та урбанізованою агломерацією навколо Лос-Анджелеса.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Майже без опору в напіввакуумі Головною "родзинкою" задуму Hyperloop є атмосферний тиск у трубах, якими мчить потяг. Там він має бути суттєво нижчим, ніж ззовні. Цілковитого вакууму в велетенській залізничній системі досягнути просто неможливо з інженерно-технічної точки зору. Але звичайні повітряні помпи можуть, принаймні, настільки розріджувати повітря, щоб його опір під час руху поїзда істотно зменшився.

Швидкий, іще швидший, найшвидший І не лише суходолом Не виключений і тунель під водою. Це значно спрощувало б видачу необхідних дозволів, ніж під час прокладання труб на землі. Та поки що проект навіть не дійшов до початкового етапу, а перебуває на експериментальній стадії. У січні 2016 фірма Hyperloop Technologies розпочала експлуатацію дослідно-випробувального майданчика поблизу Лас-Вегаса. Спочатку експериментуватимуть з невеликими моделями.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Летіти в повітрі Вузенькі потяги Hyperloop мають висіти на повітряній подушці, яку вони створюватимуть самі ж завдяки високій швидкості руху. Потяги при цьому розвиватимуть швидкості понад 1200 кілометрів на годину. Але є й чимало застережень щодо перевезень пасажирів за таких умов. Адже досі незрозуміло, як пасажири перенесуть такі навантаження. А як надавати першу допомогу в дорозі, якщо вона комусь знадобиться?

Швидкий, іще швидший, найшвидший Метро для Швейцарії Ідея вакуумних трубних тунелів не зовсім нова. У Швейцарії вже певний час задумують створення SwissMetro - системи тунелів, що мала б поєднати найважливіші міста країни. Тут потяги теж пересуватимуться без контакту з поверхнею. Однак не завдяки повітряній подушці, а завдяки електромагнітному полю під ними. Там швидкими, як Hyperloop, вони не будуть - "лише" 500 кілометрів на годину.

Швидкий, іще швидший, найшвидший "Почуваєшся, наче в літаку" Щось подібне вже зараз можуть відчувати на собі пасажири-учасники випробувань японського надшвидкісного потяга Maglev. Чим вища швидкість, тим стабільніше їде потяг. Утім, пережити це особисто поки що можуть лише обрані. За проектом, перша лінія надшвидкісного потяга сполучить Токіо з містом Нагоя у 2027 році. Швидкість поїздів на цьому маршруті має сягати 500 кілометрів на годину.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Король безконтактного руху А ось так він виглядає зовні: Maglev - це скорочення терміну magnetic levitation, тобто "магнітне паріння". Лінії надшвидкісних потягів на магнітній подушці - це так звані колійно-ведучі наземні засоби пересування. Електромагнітні поля утворюють магнітну подушку. Вони штовхають потяг колією, прискорюють його та ними ж він і гальмує. Тертя немає, тож техніка значно менше зношується.

Швидкий, іще швидший, найшвидший В аеропорт, але швидко! Потяг Transrapid у Шанхаї - найшвидший поїзд світу з тих, що сьогодні перебувають в експлуатації. В основі його технологій ті самі електромагнітні подушки, що й в японського Maglev. Експлуатаційна швидкість сягає 430 кілометрів на годину. Потяг доставляє пасажирів з околиць Шанхая до аеропорту міста, долаючи відстань у 30,5 кілометра за вісім хвилин.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Німецька розробка Модель потяга в Шанхаї розроблялась в Німеччині фахівцями концернів Siemens та ThyssenKrupp. 1983 року дослідний зразок вперше промчав у німецькому Емсланді. Хоч у ФРН було чимало різних ідей щодо запровадження колій на електромагнітній подушці, але жодна з них не змогла здобути підтримки. Головний аргумент: класичні потяги і так стають дедалі швидшими.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Замість магнітних подушок ICE-потяги Німецька залізнична компанія DB робить ставку на надшвидкісні потяги Velaro виробництва Siemens. Їх можна легко інтегровувати в наявну мережу колій. 1988 року німецький Intercity-Express встановив рекорд швидкості - 406,9 кілометра на годину. Хоч зазвичай їхня швидкість не перевищує 300 кілометрів на годину. Velaro охоче купують компанії з Іспанії, Китаю, Росії, Великобританії та Туреччини.

Швидкий, іще швидший, найшвидший З Пекіна до Шанхаю зі швидкістю 380 кілометрів на годину Сучасні потяги Velaro більше не мають локомотивів. Натомість компоненти двигунів тепер містяться під кожною віссю. Найшвидший з потягів цього класу - Harmony CRH 380A - сьогодні регулярно експлуатується у Китаї. Під час тестової поїздки 2010 року потяг розвинув швидкість 486 кілометрів на годину. Та в повсякденні пасажирам рейсу Шанхай - Пекін доводиться вдовольнятися 380 кілометрами на годину.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Прабатько усіх надшвидких потягів Найшвидшим з усіх традиційних потягів залишається французький TGV. Він регулярно курсує коліями ще з 1981 року. Найновіша версія цих поїздів - AGV - досягла 2007 року навіть швидкості у 574 кілометрів на годину. Утім, пасажирів ці потяги перевозять, як правило, зі швидкістю 320 кілометрів на годину. Потяги на базі TGV експлуатуються у Німеччині, Бельгії, Великобританії, Швейцарії та Італії.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Японія - піонер надшвидкісних потягів Ще до Франції японці розробили та розпочали серійне виробництво й експлуатацію справжнього швидкісного потяга Schinkansen. У 1964 році у рамках підготовки до Олімпійських ігор у Токіо попередня модель цього потяга вже тоді розвивала крейсерську швидкість у 210 кілометрів на годину. На сьогодні максимальна швидкість під час перевезень потягами цього класу - 320 кілометрів на годину.

Швидкий, іще швидший, найшвидший Швидкість - це ще не все З 2017 року рухомий склад німецької залізниці поповниться новим потягом - ICE 4. Поїзд завдовжки 350 метрів матиме 12 вагонів та загальну місткість 830 місць. Утім, новий іще не означає швидший. Він розвиватиме максимальну швидкість 250 кілометрів на годину. Зате ICE 4 споживатиме значно менше струму. Автор: Фабіан Шмідт, Валерій Сааков

