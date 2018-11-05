Корупційна підозра: Луценко просить ВРУ зняти недоторканність з депутата Березкіна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко у середу, 7 листопада, скерував до Верховної Ради подання на дозвіл на зняття недоторканності, затримання і арешт депутата Станіслава Березкіна від фракції "Воля народу". Про це повідомила речниця генпрокурора. За її словами, Юрій Луценко направив до парламенту подання "про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності", а також на затримання та обрання щодо нардепа Березкіна запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Подання ініційоване керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким. Народного депутата Березкіна і членів його родини підозрюють причетності до розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту "Ощадбанку". Нардеп заперечує причетність до злочину.

Водночас, дочка депутата Вікторія, яку теж підозрюють у розкраданні грошей Ощадного банку, за наявними у ЗМІ даними, напередодні вилетіла у Монако. За словами джерела агенції "Українські новини" у правоохоронних органах, Березкіна залишила країну того ж дня, коли у справі відбулися затримання шістьох підозрюваних у справі розкрадання коштів, зокрема і сина депутата. Син депутата Максим Березкін вніс встановлену судом заставу у 5 мільйонів гривень і вийшов зі СІЗО. Спеціалізована антикорупційна прокуратура раніше повідомила про намір просити суд заарештувати все майно Максима Березкіна.